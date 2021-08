Der Wendersplatz ist einer der zentralen Orte in der Neusser Innenstadt, am Rande der Altstadt gelegen. Als Gelenk zwischen Altstadt, Rennbahn, der Achse zum Rhein und dem Hafenareal besitzt er einen besonderen Stellenwert im Neusser Stadtgefüge. Seine Nutzung als Parkplatz wird der prominenten Lage in der Stadt nicht gerecht.

Zur Vorbereitung der künftigen Entwicklung des Wendersplatzes wird eine Kooperative Ideenwerkstatt durchgeführt, um Vorschläge für eine baulich-räumliche Entwicklung verschiedener Nutzungsbausteine auf dem Wendersplatz zu prüfen, Gestaltungsvorschläge für die Verbindung zwischen Innenstadt und Wendersplatz zu erhalten sowie „erste Bilder“ zu produzieren, die eine Entwicklung greifbarer machen und sich damit auch leichter in der Stadtgesellschaft transportieren lassen.

1. Forum Wendersplatz

am 7. September 2021

Beginn: 17.30 Uhr

Online-Veranstaltung (mit Anmeldung)

Um die Öffentlichkeit sowie relevante Akteur*innen über die Durchführung des Verfahrens zu informieren, die Planungsteams der Ideenwerkstatt vorzustellen und auch die aktuelle Problem- und Interessenslage direkt aufzunehmen, soll eine öffentliche Auftaktveranstaltung als 1. Forum Wendersplatz stattfinden. Alle Bürger*innen und Interessierte sind eingeladen, Fragen, Ideen, Vorschläge, Anregungen und Diskussionsbeiträge in die Veranstaltung einzubringen. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wird die Veranstaltung digital stattfinden.

Programm

Begrüßung Bürgermeister Reiner Breuer, Stadt Neuss Einführung in die Ideenwerkstatt Martin Ritscherle, scheuvens + wachten plus, Dortmund Vorstellung der Planungsteams Drei interdisziplinäre Planungsteams Dialogphase Zeit für Fragen und Anmerkungen aus dem Plenum Ausblick Prof. Jörn Walter, Hamburg

Bürgermeister Reiner Breuer, Stadt Neuss Moderation: Prof. Jörn Walter, Hamburg

Um an der Online-Veranstaltung teilzunehmen, bitten wir Sie um eine Anmeldung (begrenzte Teilnehmer*innenzahl), sodass Ihnen die Zugangsdaten zur ZOOM-Konferenz rechtzeitig vor der Veranstaltung zugehen können.

Falls Sie bereits jetzt Fragen oder Anmerkungen zur Ideenwerkstatt und der Umgestaltung des Wendersplatzes haben, so können Sie uns bereits vorab Fragen senden, die wir im 1. Forum Wendersplatz direkt beantworten werden. Bitte nutzen Sie dazu das entsprechende Textfeld im Anmeldeformular. Natürlich können Sie auch während der Veranstaltung Fragen einreichen, die dann während bzw. im Nachgang der der Veranstaltung beantwortet werden.