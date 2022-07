19. Tour de Neuss

Zur „Tour de Neuss“ kommen wieder Topstars der Radsportszene in die City.

In den letzten beiden Jahren musste die Tour de Neuss leider coronabedingt ausfallen. Umso erfreulicher, dass es dem Neusser Radfahrerverein von 1888/09 e. V. gelungen ist, dieses Highlight im Neusser Veranstaltungskalender in diesem Jahr wieder auf die Beine zu stellen.

Drei Tage nach der Schlussetappe der Tour de France heißt es nun also in der 19. Auflage wieder „Tour de Neuss“. Dem ehemaligen Radprofi Markus Fothen, als Lokalmatador 2006 selbst umjubelter Gewinner der Tour de Neuss, oblag es zum zweiten Mal, das Fahrerfeld zu verpflichten. Das Elite-Fahrerfeld wird wieder durch einige große Namen der nationalen und internationalen Radsportszene geziert. Insgesamt muss es 78-mal den 1.200 Meter langen Rundkurs am Rande der Neusser Innenstadt durchfahren, bevor der Nachfolger von Emanuel Buchmann feststeht, der vor drei Jahren als gefeierter Viertplatzierter in der Abschlusswertung der Tour de France nach Neuss kam und bei der Tour de Neuss nicht zu schlagen war.

Einen ganz besonderen Reiz erhält die Tour de Neuss nicht nur durch den hochklassigen Radrennsport im Elite-Rennen, sondern auch durch das „Vor“-Programm. Es werden wieder Jugendrennen in den Altersklassen U 11, U 13 und U 15 ausgetragen, das Sponsoren- und Firmenrennen wird erstmals als „Staffel-Rennen“ durchgeführt. Natürlich finden auch die Aktion Tandem Stiftung Burkhard Zülow und die Kinderrunden mit den Profifahrer*innen wieder statt.

15:00 Uhr Open Air 15:00 Uhr U11 - Jugendrennen 15:45 Uhr U13 - Jugendrennen 16:30 Uhr U15 - Jugendrennen 17:00 Uhr Sponsoren- und Firmenrennen 18:15 Uhr Aktion Tandem und Special Olympics NRW - Inklusion Rennen, 2 Runden 18:30 Uhr Kinder fahren mit den Profis, 2 Runden 19:15 Uhr Eliterennen, Großer Preis der Firma Schindler GmbH Region West 21:15 Uhr Siegerehrung Eliterennen

