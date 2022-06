20. Blutspendemarathon

In der guten Stube der Stadt, dem Neusser Zeughaus findet am Donnerstag, 30. Juni 2022 in der Zeit von 10 bis 19 Uhr der 20. Neusser Blutspendemarathon statt.

Nach Angaben des Blutspendedienstes vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) spenden aktuell gerade mal drei Prozent der Bevölkerung regelmäßig Blut. Um den Normalbedarf von täglich bis zu 15.000 benötigten Spenden zu decken, müssten es aber deutlich mehr sein. "Aus diesem Grund hoffen wir auf eine rege Beteiligung beim 20. Neusser Blutspendemarathon", so Bürgermeister Breuer, der erneut die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen hat.

Termine können ganz leicht über die Website des DRK-Bludspendedienstes reserviert werden: https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/oeffentliche-spendeorte/Neusser_Blutspendemarathon_im_Zeughaus

"Vergangene Woche hatte der DRK-Blutspendedienst deutschlandweit noch knapp 25.000 Blutkonserven. Das ist üblicherweise die Anzahl an Blutkonserven, die alleine beim DRK-Bluspendedienst West zu dieser zeit des Jahres zur Verfügung steht", weiß Thomas Hetzel vom DRK-Blutspendedienst West zu berichten.

Die Gründe für den drastischen Rückgang an Blutspenden liegen zum einen in den Pandemiejahren begründet, als auch am Wechsel der Generationen. Ist es für die älteren Bevölkerungsteile noch üblich gewesen regelmäßig Blut zu spenden, gehen jüngere Menschen nur noch sporadisch zum gesellschaftsrelevanten Aderlass. Auch die Anzahl der Firmen und Organisationen, die ihre Beschäftigten zum gemeinsamen Blutspenden aufrufen, ist leider stark rückläufig.

Wer Fragen rund um die Blutspende hat, kann sich auch telefonisch und kostenlos an den DRK-Blutspendedienst West wenden. Unter 0800-11 949 11 beantworten hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Service-Hotline alle Fragen zum Blutspenden.

(Stand: Montag, 20. Juni 2022/Bo)