Neusser Delegation reist nach Herzliya

Ein weiterer wichtiger Schritt zur Städtepartnerschaft mit Herzliya in Israel ist jetzt getan. Am heutigen Tag wurde im Rathaus der Stadt Herzliya der „Letter of Intent“ von beiden Bürgermeistern unterzeichnet. Diese Absichtserklärung zur Gründung einer Städtepartnerschaft soll auf einer gemeinsamen Entwicklung in den Bereichen Jugend, Wirtschaft, Sport und Bildung fußen. Wichtiger Bestandteil ist aber auch ein Einstehen gegen Rassismus und Antisemitismus. Die Einladung von Bürgermeister Reiner Breuer zur offiziellen Unterzeichnung im Mai 2023 haben die stellvertretende Bürgermeisterin aus Herzliya, Ofra Bell, sowie der Generalmanager (Stadtdirektor) Ehud Lazar, sehr gerne angenommen und ihm dafür symbolisch einen Schlüssel der Stadt Herzliya überreicht. Bürgermeister Moshe Fadlon ist leider an Covid erkrankt und konnte nicht persönlich beim offiziellen Termin im Rathaus teilnehmen. Der Gegenbesuch der Delegation aus Herzliya in Neuss wird rund um den Israeltag am 14.05.2023 stattfinden, den die Stadt Neuss bereits zum 4. Mal mit der Jüdischen Gemeinde ausrichtet.

Das Treffen im Rathaus war Bestandteil des zweiten Jugendaustausches, der von der OT Barbaraviertel organisiert wurde. 11 Schüler*innen und Studierende sind zum zweiten Jugendaustausch, diesmal mit der Reichman University nach Herzliya gereist und haben auch die Hotspots Israels kennengelernt. Die politische Delegation rund um BM Breuer und Hakan Temel, Vorsitzender des Komitees für Partnerschaften und internationale Beziehungen sind am Sonntag Abend zu der Jugendgruppe gestoßen.

(Foto 1: V. l. n. r.: Ehud Lazar, Ofra Bell, Reiner Breuer, Bert Römgens)

(Foto 2: Gruppenfoto Jugendgruppe und Delegation Herzliya)