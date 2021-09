32. Hansefest

Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr leider ausfallen musste, freut sich die Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss e.V. (ZIN) als Veranstalter nun das Hansefest in diesem Jahr wieder mit allen Neusserinnen und Neussern sowie zahlreichen Besuchern aus dem Umland feiern zu können. Am 18. und 19. September findet das Hansefest, das große Stadtfest in der Neusser Innenstadt, in seiner 32. Auflage sozusagen nun mit einem Jahr Verspätung statt.

Möglich wurde dies erst durch die enorme Unterstützung seitens der Neusser Politik und Stadtverwaltung. Auch Bürgermeister Reiner Breuer freut sich besonders auf das Konzert der Räuber auf dem Münsterplatz: „Während in anderen Städten viele Veranstaltungen abgesagt werden, ist es uns in Neuss gelungen, ein tolles Konzert mit den Räubern zum Hansefest auf die Beine zu stellen.“ Das Bühnenprogramm wird aus Bußgeld-Einnahmen wegen Corona-Verstößen finanziert. „So kommen die Gelder besonders den von der Pandemie betroffenen Künstlerinnen und Künstlern sowie allen Bürgerinnen und Bürgern zu Gute“, stellt Breuer fest.

Da die Pandemie aber noch nicht vorbei ist, gelten für die Veranstaltung gewisse „Spielregeln“. Es gibt keine Zugangsbeschränkung für die Innenstadt. Wer Veranstaltungsangebote wahrnimmt, muss die 3G-Regel und Maskenpflicht auf dem Gelände beachten. Zum Verzehr von Speisen und Getränken darf die Maske natürlich abgesetzt werden. Die Einhaltung der Vorschriften wird stichprobenartig überprüft. Einzelhandel, Restaurants, Straßen-cafes, Dienstleistungen etc. sind frei zugänglich. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen allgemeinen Coronabestimmungen für diese Betriebe. Beim Räuberkonzert am Samstagabend werden jedoch Einlasskontrollen durchgeführt. Wer auf den Münsterplatz möchte, muss einen Nachweis erbringen, dass er eines von den drei G´s besitzt – also geimpft, genesen oder getestet (Antigen-Test) ist. Das Mitbringen von Getränken ist nicht zugelassen.

Passend zum Veranstaltungsmotto begrüßt die Hansestadt Neuss wie immer Gäste aus anderen Hansestädten, die sich in Zelten vor dem Rathaus an beiden Tagen präsentieren. Für dieses Jahr haben sich die drei Städte Wesel, Kalkar/Grieth und Emmerich, die zusammen mit Neuss die rheinische Hanse bilden, sowie Brilon, Salzwedel und Stralsund angekündigt. An den Ständen erhalten die Besucher Informationen über diese Hansestädte. Auch die Stadt Neuss präsentiert sich selbstverständlich ihren Besuchern ebenso wie die Neusser Jugendhanse und die Hanse-Gesellschaft Neuss. Gleichzeitig dient die Präsentation dem Hinweis auf den vom 26. bis 29. Mai 2022 in Neuss stattfindenden 42. Internationalen Hansetag. Dazu gesellen sich noch Stände des Wassersportvereins „Pulchra Amphora“, der Deutschen Seenotrettung und der NEWI (Neusser Eine Welt Initiative), die zum Thema „Hanse, Handel, Fairer Handel“ einlädt auf eine leckere Tasse „Neuss Cafe“.

An anderer Stelle präsentiert das Hansefest in diesem Jahr aber auch einen spannenden Einblick in die Hansezeit des 16. Jahrhunderts. Am Freihof erwartet die Besucher ein historischer Schauplatz mit Darstellern in zeitgemäßen Gewändern. Die Besucher tauchen ein in das alltägliche Dorfleben zur Blütezeit der Hanse. Handwerker wie Stellmacher und Kerzenzieher und andere Künstler demonstrieren ihre Fertigkeiten. Dazu werden Schaufechtkämpfe geboten und die Besucher erleben, wie ein Rattenfänger versucht der vierbeinigen Plage Herr zu werden. Das mittelalterliche Treiben im Wirtshaus rundet das Bild schließlich ab.

Auch die Stadtverwaltung wird mit einem Informationsstand im Bereich der Rathausarkaden vertreten sein, um über die Intention und den aktuellen Stand der Bewerbung der Stadt Neuss zur Landesgartenschau 2026 anhand von Plänen und Visualisierungen zu informieren.

Ansonsten erwartet die Besucher in allen Bereichen der Neusser Innenstadt ein interessantes Angebot an Shopping und Unterhaltung. Die Musikliebhaber können sich seit langer Zeit wieder an zwei Bühnenprogrammen erfreuen, am Münsterplatz und auf der Bühne am Markt neben der Freithof-Treppe. Dort gibt am Samstag um 12.30 Uhr die Piratenband Poor Boys & Girls den Startschuss für das Programm, wo dann auch um 13.00 Uhr der Neusser Bürgermeister Reiner Breuer die Veranstaltung gemeinsam mit dem ZIN-Vorstand offiziell eröffnet. Im Anschluss wartet auf die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Die Palette reicht dabei vom Oldtime-Jazz bis zur Coverband. Das Highlight auf dieser Bühne ist am Samstagabend der Auftritt der Coverband La Kawa Banda, die mit vielen Hits für gute Stimmung sorgen wird. Auf der Bühne am Münsterplatz findet zeitgleich das Konzert der Räuber statt. Tanz- und Sportdarbietungen von Neusser Akteuren ergänzen an beiden Tagen das Programm und am Sonntag geben vier Shanty-Chöre dem Programm einen maritimen Touch. Das Programm beschließt dann am Sonntag die Kult-Coverband Der Letzte Schrei auf dem Münsterplatz.

Details zum Programm können die Besucher dem Programmflyer entnehmen, der in einer Auflage von 15.000 Stück gedruckt wurde und im Handel, der Gastronomie und in der Tourist-Info ausliegt. Online zu finden ist er unter www.neuss-city.de und www.neuss-marketing.de

Ein spezieller Bereich für Kinder befindet sich wie immer auf dem Freithof. Hier ist erneut die Hula-Hoop Kinderwerkstatt an beiden Tagen zu Gast und unterhält Kinder von 3 bis 12 Jahren mit der Riesen-Murmelbahn, lustigen Luftballonfiguren, Riesen-seifenblasen und zahlreichen kosten-freien Spielangeboten. Daneben ist mit einem Bungy-Trampolin noch eine weitere Attraktion für Kids angesiedelt.

Der Hauptstraßenzug von Zollstraße bis Hamtorwall steht ganz im Zeichen des Shoppings. Rund 80 Stände von Anliegern und mobilen Händlern warten dort auf die Besucher und laden zum Stöbern und Kaufen ein. Außerdem öffnet der Neusser Einzelhandel zusätzlich zu den regulären Samstag-Öffnungszeiten am Sonntag seine Pforten von 13.00 bis 18.00 Uhr und lädt seine Kunden zum Shoppen ein. Viele Händler bieten den Besuchern neben ihrem normalen Sortiment am Samstag und Sonntag auch interessante Sonderangebote an. Für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche Anbieter mit Speis und Trank in allen Veranstaltungsbereichen und insbesondere auf dem Markt.

Auch die Polizei des Rhein-Kreises Neuss ist wieder mit dabei und wird am Sonntag mit Ihrem Bus gegenüber der Galeria Kaufhof Position beziehen mit einer Aktion zur Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger. Auch ein Verkehrsquiz wird dort angeboten.

Am Sonntag richtet das Impfzentrum Neuss vor dem Rathaus eine mobile Impfstation ein. Hier können sich Besucher dann spontan mit den Impfstoffen von BioNTech und Johnson & Johnson impfen lassen. Impfbe-rechtigt sind alle Einwohner Nordrhein-Westfalens ab 12 Jahren. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Da der Münsterplatz in diesem Jahr Teil der Veranstaltung ist, kann der Wochenmarkt am Samstag nicht stattfinden.

Damit der Aufbau der Veranstaltung erfolgen kann, stellt die Rheinbahn ihren Betrieb am Freitag, 17.9.2021 im Straßenzug komplett ein. Entsprechende Hinweise finden die Fahrgäste an den Haltestellen vor. Auch am Samstag und Sonntag findet kein Fahrbetrieb statt. Die Veranstaltung ist aber dennoch mit dem ÖPNV gut zu erreichen. Die Busse fahren an den Veranstaltungstagen über den Hamtorwall und bringen so die Besucher nah an die Veranstaltung heran. Am Montag fließt dann auch der Straßenbahnverkehr wieder regulär.

Die Veranstaltungszeiten des Hansefestes sind am Samstag von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr im Hauptstraßenzug, auf dem Markt und am Münsterplatz wird bis 22.30 Uhr gefeiert.

Am Sonntag gelten überall Öffnungszeiten von 11.00 bis 18.30 Uhr.