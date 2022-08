4. Woche der Nachhaltigkeit in Neuss

Vom 10. – 16. September 2022 läuft in Neuss die 4. Woche der Nachhaltigkeit. Unter dem Motto: „Zukunft, das gute Leben für alle gestalten“. An den verschiedenen Tagen finden Vorträge, Workshops und Mitmachaktionen wie „Regional essen!“ statt.

Bürger*innen können sich informieren, mitdiskutieren und selbst ausprobieren, wie sie in Zukunft in Neuss leben möchten. Die Woche startet am Samstag, den 10. September ab 11 Uhr mit dem Umweltmarkt auf dem Freithof. Dort können Sie lokale Initiativen kennenlernen, sich mit Energieberater*innen austauschen oder Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Fragen zu Mobilitäts- und Umwelthemen stellen. Der Markt bietet neben kulinarischen Genüssen einen kompakten Ausblick auf die Veranstaltungen der folgenden Woche.

Am Montag, den 12. September beginnt um 19 Uhr die Auftaktveranstaltung, bei der Bürgermeister Reiner Breuer die Woche der Nachhaltigkeit 2022 offiziell eröffnet. Der Autor Daniel Fuhrhop hält einen Vortrag zum Thema „Der unsichtbare Wohnraum: Alternative zu Bauwut und Flächenfraß“. Anschließend folgt eine Podiumsdiskussion. Weitere Veranstaltungen in der Woche sind ein Filmabend im Hitch-Kino, ein fairer Kochkurs im Edith-Stein-Haus und ein Upcycling-Workshop im Rheinischen Landestheater (RLT). Im RLT können Sie unter Anleitung beispielsweise individuelle Taschen aus alten Werbe-Bannern nähen. Die Neusser Stadtbibliothek hat zwei Veranstaltungen für Schulklassen im Programm geplant, eine Lesung und ein Musiktheaterstück. Somit wird der jungen Generation, die noch länger auf diesem Planeten lebt, das Thema altersgerecht vermittelt.

Vor sieben Jahren hat die Weltgemeinschaft beschlossen, etwas für die nachhaltige Entwicklung unseres Planeten zutun. Auf der Agenda 2030 stehen 17 Ziele, die dazu beitragen sollen – doch bis zum Erreichen liegt noch ein weiter Weg vor uns. Saubere Energie, Erhalt der Biodiversität, Klimaschutz und Gesundheit sind beispielhafte Ziele, die die Weltbevölkerung und auch wir in Neuss bis 2030 erreichen wollen. Es geht darum, eine nachhaltige Zukunft zu gestalten – Zukunft für die fast 8 Mrd. Menschen, die derzeit auf unseren Planeten leben sowie für alle kommenden Generationen. Jeder Mensch soll die Chance haben, ein gutes Leben führen zu können. Dafür müssen wir etwas ändern – Jede und Jeder kann dazu beitragen.

Die Stadtbibliothek, das Rheinische Landestheater, die VHS, das Hitch-Kino, das Edith-Stein-Haus und weitere Einrichtungen in Neuss laden die Bürgerinnen und Bürger ein, sich mit dem relevanten Thema „Nachhaltige Entwicklung“ auseinanderzusetzen. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei.

Das vollständige Programm finden Sie auf www.neussnachhaltig.de.

(Stand 18.08.2022/jj)