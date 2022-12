75. Jahresausstellung Kunst aus Neuss

Am 4.12.2022 hat Bürgermeister Reiner Breuer die 75. Ausstellung "Kunst aus Neuss" im Kulturforum "Alte Post" eröffnet. Insgesamt 38 Künstlerinnen und Künstler aus dem Neusser Umkreis präsentieren hier ihre neuesten Werke.

Kuratiert wurde die Ausstellung erstmals von Bianca Quasebarth, die in den Vorjahren Klaus Richter bei der Zusammenstellung unterstützt hat.

Neben der eigentlichen Ausstellung in den Räumlichkeiten der "Alten Post" sind in diesem Jahr zahlreiche Kunstpunkte in der Neusser Innenstadt zu entdecken. Eine Karte mit den eingezeichneten Ausstellungssatelliten liegt in der Alten Post aus oder ist hier in der Webversion zu finden.

Rahmenprogramm

Mittwoch, den 7.12.22, 19:30 Uhr POP & JAZZ VOICES – Ein Konzertabend und der Jazz- und Popgesangsklassen von Regina Schmitz, Anne Hartkamp und Eddy Schulz

Samstag, den 10.12.22, 17 Uhr BUCHVORSTELLUNG UND LESUNG – Margarethe Schopen-Richter liest aus „Jömmich nee“, sechzig Episoden aus der Kindheit der Künstlerin in den 1950er Jahren

Donnerstag, den 15.12.22, 20 Uhr VERLEIHUNG DER KUNSTFÖRDERPREISE 2022 – In diesem Jahr gehen die Preise an Katharina Ley (Bildende Kunst), Nils Levin Sehnert (Bildende Kunst) und Christina S. Zhu (Gestaltende Kunst)

Samstag, den 17.12.22, 16 Uhr FÜHRUNG DURCH DIE AUSSTELLUNG – Rundgang mit der Kuratorin und

Künstler:innen der Jahresausstellung. Ohne Anmeldung.

Dienstag, den 20.12.22, 17.30 Uhr SPAZIERGANG ZU DEN SATELLITEN der Jahresausstellung mit der Kuratorin – Um kurze Anmeldung unter jahresausstellung.neuss@gmx.de wird gebeten

Samstag 14.1.22, 18 Uhr GIPFELTREFF IM ALPINEUM – Zum Abschluss der Jahresausstellung lädt Christoph Rehlinghaus uns zu Glühwein und Neujahrskrapfen in seine urige alpine Stube ein

Teilnehmende Künstlerinnen und Künstler

Amédé Ackermann, Marc Andrä, AURA, Julius Brauckmann, Elisabeth Busch-Holitschke, Dastin Conrad, Rike Droescher, Simon Evertz, Michael Falkenstein, Nanja Gemmer, Heinz Gilges, Christoph Görke, Nils Kemmerling, Annu Koistinen, Sven Kroner, Eva Kubeth, Willy Leenen, Katharina Ley, Vera Lossau, Songnyeo Lyoo, Thomas Mayer, Maria Milewicz-Brauer, Stefanie Minzenmay, Elisabeth Mühlen, Johannes Post, Melanie Richter, Margarete Schopen-Richter, Michaela Schulze Wehninck, Gudrun Schuster, Nils Levin Sehnert, David Semper, Hans-Jürgen Söffker, Isabel Wittmann-Kirschner, Jeonghan Yun, Johann Zambryski, Jana Zatvarnická, Jürgen Zaun, Christina S. Zhu

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 15-18 Uhr, Sa & So 12-18 Uhr - Der Eintritt ist frei.

(Stand: 07.12.2022)