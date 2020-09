Abo sichern für Weltmusikreihe Acoustic Concerts!

Die neue Saison der Weltmusikreihe Acoustic Concerts 2020/2021 steht bevor. Sichern Sie sich jetzt eines der wenigen Restabonnements!

Das Abo können Sie per Email an kulturamt@stadt.neuss.de bestellen. Kostenpunkt: 56 Euro.

Erstmals findet die sieben Konzerte umfassende Reihe der Acoustic Concerts außerhalb des „charaktervollen“ Ambientes des Kulturkellers statt. Zu einem besseren Coronaschutz wurden die Konzerte überwiegend in den Pauline-Sels-Saal des Romaneums verlegt. Auch hier wird auf die Beachtung der jeweils gültige Corona-Schutzverordnung geachtet.

Das Konzert mit Lajos Dudas und Philipp van Endert wird als einziges im Alten Ratssaal des Neusser Rathauses stattfinden.

Jedes der Konzerte ist ein musikalischer Höhepunkt. Mit dem Ayca Mirac Quartett und RasgaRasga konnten die beiden Creole Gewinner 2019 verpflichtet werden. Creole ist der Weltmusikpreis in Deutschland.

Die Saison 2020/2021 beginnt am 25. Oktober 2020 in Neuss mit dem Trio Monsieur Doumani aus Zypern, welche vielfach mit Preisen ausgezeichnet wurde, u.a. erhielten sie den Preis der Deutschen Schallplattenkritik.

Am 29. November 2020 folgt das Konzert des vier Musikerinnen umfassenden mongolischen Quartetts Hatan, welches in landestypischer Kleidung die Weite des asiatischen Landes in Neuss – unter anderem mit seinem Obertongesang und den traditionellen Instrumenten – abbildet.

Zum Jahresanfang 2021 wird die Jazz-Sängerin Ayca Mirac das Publikum begeistern. Sie schöpft Inspiration aus ihren lasischen und türkischen Wurzeln.

Alle Konzerte sorgen für eine abwechslungsreiche sowie mitreißende Saison.

Das komplette Programmheft ist hier beigefügt.