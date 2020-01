Achtung Betrug! Falsche Jugendamts-Mitarbeiter unterwegs

In der Neusser Nordstadt haben unbekannte Personen an Haustüren geklingelt und vorgegeben, dass sie Mitarbeiter des Jugendamtes sind und im Rahmen eines „Willkommensbesuchs“ Informationen und Geschenke vorbeibringen wollen. So versuchen sich die Unbekannten Zutritt zu verschaffen.

Die Stadt Neuss bittet um besondere Vorsicht! Im Rahmen der „Willkommensbesuche“ für Neugeborene werden grundsätzlich vorher Termine mit den Familien vereinbart. Bei anderen Hausbesuchen des Jugendamtes, kann es tatsächlich sein, dass kein Termin im Vorfeld gemacht wird. Bitte lassen Sie sich unbedingt den Dienstausweis zeigen! Falls Sie unsicher sind, können Sie sich unter der Telefonnummer 02131/90-5101 im Neusser Jugendamt rückversichern, ob Derjenige tatsächlich bei der Stadt beschäftigt ist. Im Verdachtsfall können Sie sich auch direkt an die Polizei, Tel.: 110, wenden.

Ähnliche Versuche, so Wohnungen auszuspionieren gab es auch bereits in anderen Städten in NRW. In Duisburg etwa wollten Unbekannte sogar über diesen Weg Kinder aus der Familie mitnehmen.