Acoustic Concerts: RasgaRasga

Mit gleich zwei Auftritten ist die Band RasgaRasga am Samstag open-air im Führring des Globe Neuss zu erleben. Die sechs Musiknomadinnen und -nomaden mit ihren zwölf Instrumenten und fünf Sprachen sorgen für ein Feuerwerk aus Emotionen. RasgaRasga sind pure Energie. Wenn das Ensemble mit seiner starken Präsenz den Raum einnimmt, ist man an eine Stromschnelle erinnert, die einen an einen bunten, glitzernden Ort trägt – einen Ort des sich Fallenlassens, des Miteinanders und des Moments.

Als sich die Jurorinnen und Juroren des Weltmusik-Wettbewerbes Creole für die Gruppe Rasga Rasga entschieden, begründeten sie ihre Entscheidung mit großem Nachdruck: „RasgaRasga zieht das Publikum mit Geschichten in verschiedenen Sprachen in den Bann. Die Musiker*innen erzählen mit viel Charme und zeigen dabei ein bezwingendes Zusammenspiel. Sie bieten ihre ausgetüftelten Arrangements mit großer Spielfreude und mitreißender Energie.“ Nachdem die Musikerinnen und Musiker zwischenzeitlich über ganz Europa verstreut und in verschiedenen Projekten aktiv waren, haben sich RasgaRasga für ihr drittes Album »Hafen Fleur« voll auf die gemeinsame Musik konzentriert und sich gleichzeitig noch einmal neu erfunden – mit Erfolg: "Hafen Fleur" schaffte es auf die Longlist des Preises der deutschen Schallplattenkritik (3/2018). Zwei Touren in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie ausgedehnte Festival-Sommer schlossen sich an.

Mit ihrer Show bringen RasgaRasga ihren Herzschlag, ihre Stimmungen und Gefühle auf die Bühne: mal euphorisch ausbrechend und dann wieder intim berührend, mal melancholisch flächig, um dann wieder rhythmisch nach vorne zu treiben. Dabei entwickeln die sechs Musiker einen Sog, der das Publikum mitreißt.

Besetzung:

Rebekka Ziegler – Gesang, Akkordeon

Lukas Fischer – Trompete, Bass-Posaune, Bellfront

Jonas Krause – Violine, Posaune, Gesang

Benedikt Fischer – E-Gitarre, Gitarre, Banjo, Gesang

Gregor Brändle – E-Bass, Gesang

Felix Kuthe – Schlagzeug

Das Ticket kostet zehn Euro, ermäßigt fünf Euro!

Die Abstandsregeln werden eingehalten. Dafür sorgen auch die Liegestühle, die gut beschattet unter den Bäumen stehen. Für das Catering sorgt das Wunderbar-Team im Strandgut, das bislang als „Wetthalle“ bekannt war.

Weitere Infos gibt es unter www.kulturgartenneuss.de.