Alle 36 Werke von Shakespeare an 36 Abenden

Alle 36 Werke Shakespeares an neun Abenden, das war für den Abschluss des Shakespeare Festivals 2020 geplant. Aber es sollte anders kommen. So ist es dem Kulturamt der Stadt Neuss eine besondere Freude, diese international so erfolgreiche Konzeption der britischen Forced Entertainment seinen treuen Shakespeare-Fans und Freunden nun vom 17. September bis zum 15. November 2020 digital nach Hause bringen zu können.

In der 'At Home-Edition' der Complete Works nutzt Forced Entertainment die dynamische Kraft des Erzählens, um Shakespeares Komödien, Tragödien, Historien und Spätwerke zum Leben zu erwecken: Alle 36 Werke, an 36 Abenden, in neun Wochen, gesendet aus den Wohnungen der Performerinnen und Performer, gedreht an Küchentischen in London, Sheffield und Berlin.

Das Ergebnis ist so einfach wie unverwechselbar, absurd und auf eigentümliche Weise faszinierend – weil die Handlung der Stücke durch Alltagsgegenstände zu einem echten, wenn auch miniaturistischen Leben erwacht: Ein Salz- und Pfefferstreuer für den König und die Königin. Eine Vase für den Prinzen. Eine Streichholzschachtel für den Diener. Ein Küchentisch als Bühne.

Forced Entertainment beschäftigt sich schon lange mit virtuellen oder beschreibenden Aufführungen und hat im Laufe der Jahre verschiedene Möglichkeiten ausgelotet, um außergewöhnliche Szenen, Bilder und Geschichten allein durch die Sprache zu beschwören – in Kurzfassungen und einfachem Englisch erzählt.

Die Ausstrahlung beginnt immer um 21 Uhr über die Facebook-Seite des Shakespeare Festivals im Globe Neuss unter www.facebook.com/GlobeNeuss.

Zu Anfang ist zu sehen:

17.09. Macbeth / Richard Lowdon

18.09. Pericles / Cathy Naden

19.09. The Merchant of Venice / Claire Marshall

20.09. A Midsummer Night’s Dream / Jerry Killick

Alle Vorstellungen gibt es unter www.shakespeare-festival.de

Konzipiert und entwickelt von Forced Entertainment Performance:

Schauspieler: Robin Arthur, Jerry Killick, Richard Lowdon, Claire Marshall, Cathy Naden und Terry O'Connor

Regie: Tim Etchells

Text: Robin Arthur, Tim Etchells, Jerry Killick, Richard Lowdon, Claire Marshall, Cathy Naden und Terry O'Connor

Technische Umsetzung: Jim Harrison

›Complete Works: Table Top Shakespeare: At Home‹ wird von den folgenden Partnern finanziell unterstützt: Kanuti Gildi SAAL (Tallinn); Kunstfestspiele Hannover; Künstlerhaus Mousonturm (Frankfurt/Main); PACT Zollverein (Essen); Romaeuropa Festival (Rom); Shakespeare Festival Neuss und UCLA’s Center for the Art of Performance (Los Angeles). Präsentiert im Rahmen des ›Time-Based Art Festival 2020‹ am Portland Institute for Contemporary Art.