Im Anschluss an die bereits bestehende Bebauung soll der südliche Ortsrand von Allerheiligen durch eine weitere Wohnbaufläche in gut erschlossener Lage zwischen der August-Macke-Straße, Neuenberger Straße und Am Alten Bach arrondiert werden. Vorgesehen ist ein differenziertes Wohnangebot mit ca. 95 Wohneinheiten zum Kauf und Miete in Form von Mehrfamilienhäusern, Reihen- und Doppelhäusern sowie eine Kita.

Am Montag, den 26.09.2022 zwischen 18 und 20 Uhr findet (ohne festen Veranstaltungsbeginn) im Mehrzweckraum der Grundschule Allerheiligen ein Bürgerinformationsabend zur Vorstellung der Planung statt.

In der Zeit vom 28.09.2022 bis 21.10.2022 findet die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplanverfahren Nr. 502 – Allerheiligen, August-Macke-Straße – statt.

Die Unterlagen zur Beteiligung sind im o.a. Zeitraum online unter folgendem Link einzusehen:

LINK ZU DEN UNTERLAGEN (ab dem 28.09. online): www.neuss.de; Startseite > Leben in Neuss > Planen, Bauen, Verkehr > Bauleitplanung > Interaktive Bauleitplanübersicht > Aktuelle Bürgerbeteiligungen

Zusätzlich liegen die Unterlagen im gleichen Zeitraum im Rathaus der Stadt Neuss, 3. Etage, Zimmer 3.802, zu erreichen über den Eingang 5 (Michaelstraße 50) während folgender Zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus: Montag bis Mittwoch von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr, Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr.

Während dieser Zeit können Stellungnahmen schriftlich, mündlich zur Niederschrift, per Email (stadtplanung@stadt.neuss.de) oder online auf https://www.neuss.de/leben/stadtplanung/bauleitplanung/interaktive-bauleitplanuebersicht/aktuelle-buergerbeteiligungen abgegeben werden.