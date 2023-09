Anmeldetermine an Neusser Grundschulen

In der Zeit vom 18. bis zum 29. September 2023 können Eltern ihr Kind an einer Grundschule in Neuss anmelden. Da die Eltern die Schule frei wählen können, sollten sie sich zunächst über die Schulen informieren und die unterschiedlichen Schulprofile der in Frage kommenden Schulen vergleichen. Viele Neusser Grundschulen bieten deshalb im September einen Tag der offenen Tür an.

Insgesamt gibt es in Neuss 25 Grundschulen: 14 sind Gemeinschaftsgrundschulen, zwei evangelische und neun katholische Bekenntnisschulen.

Auf neuss.de haben wir die aktuelle Broschüre der Grundschulen für das Schuljahr 2024/2025 hochgeladen. Dort stellen sich alle Schulen mit ihren Profilen, pädagogischen Schwerpunkten und Angeboten vor. Die Termine für den Tag der offenen Tür finden Sie im allgemeinen Teil auf den Seiten 7 – 9.

Die Neusser Grundschulen im Überblick

Dreikönigenschule

Tag der offenen Tür

Fr., 08.09.2023, 8.15 – 11.15 Uhr

Anmeldetermine

Mo., 18.09.2023, 8 – 16 Uhr

Mi., 20.09.2023, 8 – 16 Uhr

Fr., 22.09.2023, 8 – 12 Uhr

Kreuzschule

Tag der offenen Tür

Fr., 08.09.2023, 9.30 – 11.30 Uhr

Anmeldetermine

Mo., 18.09.2023, 8.30 – 14.30 Uhr

Di., 19.09.2023, 11.45 – 16.30 Uhr

Mi., 20.09.2023, 8.30 – 14.30 Uhr

Do., 21.09.2023, 11.45 – 16.30 Uhr

Fr., 22.09.2023, 8.30 – 13 Uhr

Mo., 25.09.2023, 11.45 – 16.30 Uhr

Di., 26.09.2023, 8.30 – 14.30 Uhr

sowie nach Absprache

Martin-Luther-Schule

Anmeldetermine

(Die genauen Zeiten erfahren Sie in der Schule.)

Mo., 18.09.2023 bis Fr., 29.09.2023

Münsterschule

Tag der offenen Tür

Mi., 06.09.2023, 18.05 – 19.30 Uhr

Anmeldetermine

(Die genauen Zeiten erfahren Sie in der Schule.)

Di., 19.09.2023

Do., 21.09.2023

Fr., 22.09.2023

Di., 26.09.2023

Do., 28.09.2023

Fr., 29.09.2023

Adolf-Clarenbach-Schule

Anmeldetermine

(Die genauen Zeiten erfahren Sie in der Schule.)

Mo., 8.09.2023 bis Fr., 29.09.2023

Burgunderschule

Tag der offenen Tür

Fr., 08.09.2023, 14.00 – 16.00 Uhr

Anmeldetermine

(Die genauen Zeiten erfahren Sie in der Schule.)

Mo., 18.09.2023 bis Fr., 29.09.2023

Grundschulverbund Die Brücke

Anmeldetermine

(Die genauen Zeiten erfahren Sie in der Schule.)

Mo., 18.09.2023 bis Fr., 29.09.2023

Karl-Kreiner-Schule

Anmeldetermine

(Die genauen Zeiten erfahren Sie in der Schule.)

Mo., 18.09.2023 bis Fr., 29.09.2023

Leoschule

Tag der offenen Tür

Fr., 08.09.2023, 08.00 – 9.30 Uhr

Anmeldetermine

(Die genauen Zeiten erfahren Sie in der Schule.)

Mo., 18.09.2023 bis Fr., 29.09.2023

Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule

Tag der offenen Tür

(Die Uhrzeit wird auf der Homepage bekannt gegeben.)

Anmeldetermine

(Die genauen Zeiten erfahren Sie in der Schule.)

Mo., 18.09.2023 bis Fr., 29.09.2023

Görresschule

Anmeldetermine

(Die genauen Zeiten erfahren Sie in der Schule.)

Di., 19.09.2023

Do., 21.09.2023

Di., 26.09.2023

Albert-Schweitzer-Schule

Anmeldetermine

(Die genauen Zeiten erfahren Sie in der Schule.)

Mo., 18.09.2023 bis Fr., 29.09.2023

Grundschule Kyburg

Tag der offenen Tür

Do., 14.09.2023

Anmeldetermine

(Die genauen Zeiten erfahren Sie in der Schule.)

Mo., 18.09.2023 bis Fr., 29.09.2023

St.-Hubertus-Schule

Tag der offenen Tür

Fr., 08.09.2023, 08.15 – 10.15 Uhr

Anmeldetermine

Mo., 18.09.2023, 8.15 – 14 Uhr

Mi., 20.09.2023, 8.15 – 15 Uhr

Mo., 25.09.2023, 8.15 – 14 Uhr

Mi., 27.09.2023, 8.15 – 15 Uhr

Pestalozzischule

Tag der offenen Tür

Eine Möglichkeit die Schule kennenzulernen erhalten Sie nach telefonischer Vereinbarung.

Anmeldetermine ohne Schulspiel – für Kinder der Grimlinghausener Kitas:

Mo., 18.09.2023, vormittags und nachmittags

Mi., 20.09.2023, vormittags und nachmittags

Mo.. 25.09.2023, vormittags und nachmittags

Mi., 27.09.2023, vormittags und nachmittags

Anmeldetermin mit Schulspiel – für Kinder anderer Kitas:

Do., 21.09.2023, vormittags und nachmittags

St.-Konrad-Schule

Tag der offenen Tür

Fr., 08.09.2023, 10.00 – 11.30 Uhr

Anmeldetermine

(Die genauen Zeiten erfahren Sie in der Schule.)

Mo., 18.09.2023 bis Fr., 29.09.2023

St.-Martinus-Schule

Anmeldetermine

(Alle Eltern, deren Kinder eine Uedesheimer KiTa besuchen, können eine Terminvereinbarung über die KiTa ihres Kindes vornehmen. Es werden in allen drei Uedesheimer Kitas Listen zum Eintragen ausgelegt.)

Mo., 18.09.2023 bis Do., 21.09.2023

Gebrüder-Grimm-Schule

Tag der offenen Tür

Fr., 08.09.2023, Unterrichtsbesuche 10.15 – 11.45 Uhr Fragestunde für Eltern 12.00 – 13.00 Uhr



Anmeldetermine

(In allen Erfttaler Kitas werden Anmeldelisten zur Terminvereinbarung ausliegen.)

Mo., 18.09.2023 bis Do. 28.09.2023

Geschwister-Scholl-Grundschule

Tag der offenen Tür

Sa., 09.09.2023, 10.00 – 12.00 Uhr

Anmeldetermine

(Die genauen Zeiten erfahren Sie in der Schule.)

Anmeldetermine: Mo., 18.09.2023 bis Fr., 29.09.2023

Richard-Schirrmann-Schule

Tag der offenen Tür

Fr., 08.09.2023, 09.00 – 11.00 Uhr

Anmeldetermine

(Die genauen Zeiten erfahren Sie in der Schule.)

Mo., 18.09.2023 bis Fr., 29.09.2023

St.-Andreas-Schule

Tag der offenen Tür

Do., 14.09.2023, (nach tel. Voranmeldung) Unterrichtshospitation 08.00 – 09.30 Uhr Fragestunde und Cafeteria der OGS 10.00 – 11.30 Uhr



Anmeldetermine

Mo., 18.09.2023, 10 – 15 Uhr

Do., 21.09.2023, 8.30 – 12.30 Uhr

Mo., 25.09.2023, 10 – 15 Uhr

Di., 26.09.2023, 8.30 – 12.30 Uhr

Mi., 27.09.2023, 8.30 – 12.30 Uhr

Do., 28.09.2023, 8.30 – 12.30 Uhr

Grundschule Allerheiligen

Tag der offenen Tür

Mi., 06.09.2023, 15.30 – 17.30 Uhr

Anmeldetermine

(Die genauen Zeiten erfahren Sie in der Schule.)

Mo., 18.09.2023 bis Fr., 29.09.2023

St.-Peter-Schule

Tag der offenen Tür

Fr., 08.09.2023, 10.00 – 11.30 Uhr

Anmeldetermine

(Die genauen Zeiten erfahren Sie in der Schule.)

Mo., 18.09.2023 bis Fr., 29.09.2023

Martinus-Schule Holzheim

Anmeldetermine

(Die genauen Zeiten können Sie im Rahmen der Terminvereinbarung ab dem 04.09.2023 bis zum 08.09.2023 in der Schule erfragen.)

Mo., 18.09.2023 bis Mi., 27.09.2023

St.-Stephanus-Schule

Tag der offenen Tür

Do., 14.09.2023, 16.00 – 17.30 Uhr

Anmeldetermine

(Die genauen Zeiten erfahren Sie telefonisch unter 02131 90-4750.)