Annette Nothnagel wird neue Geschäftsführerin der LAGA GmbH

Zum 1. Januar 2023 wird Annette Nothnagel die neue Geschäftsführerin der LAGA GmbH. Mit der Verpflichtung steht die Führungsstruktur für die Landesgartenschau 2026. Die erfahrene Managerin ist dafür verantwortlich, mit der Landesgartenschau 2026 die Weichen für eine nachhaltige und langfristige Nutzung des Landesgartenschau-Geländes zu stellen. "Die neue Herausforderung bei der LAGA GmbH reizt mich. Ich freue mich, mit einem professionellen Team die Landesgartenschau 2026 als Motor der Stadtentwicklung auszubauen und Neuss mit diesem neuen Herzstück einen neuen städtebaulichen Impuls zu geben", so Annette Nothnagel.

Als Landschaftsarchitektin verfügt Annette Nothnagel über langjährige Expertise in der Entwicklung und Begleitung von Infrastrukturprojekten, insbesondere in der interdisziplinären Verknüpfung der Bereiche Bauen, Stadtentwicklung und Mobilität. Vor ihrem Wechsel zur LAGA GmbH war sie über 20 Jahre lang in leitenden Positionen in Projekt- und Regionalentwicklung sowie Projektmanagement von Großprojekten. Ihr aktuelles Projekt, die Regionale 2022 Ostwestfalen-Lippe befindet sich auf der Zielgeraden. Ein Glücksfall so Reiner Breuer, denn Annette Nothnagel bringt viel Erfahrung und das nötige Handwerkszeug für die neue Aufgabe mit. Die gebürtige Hannoveranerin tritt ihren Dienst für die LAGA GmbH zum 1. Januar 2023 an.

Stand: 6. Oktober 2022