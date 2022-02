Historischer Stadtrundgang

Neuss Marketing bietet am Samstag, 5. Februar 2022, von 16 bis 18 Uhr eine Stadtführung durch das „Historische Neuss“ an. Tourenleiter Bernd Freisberg vermittelt ein eindrucksvolles und umfassendes Gesamtbild über die mehr als 2.000-jährige Neusser Stadtgeschichte. Von den Römern über die Franzosen bis in die Neuzeit, mittelalterliches Mauerwerk und bedeutende Baudenkmäler. Auf einem Rundgang durch den alten Stadtkern vermittelt er Wissenswertes über die kleinen und großen, vergangenen und gegenwärtigen Sehenswürdigkeiten. Stationen dieses Rundganges sind beispielsweise das Rathaus mit dem Stadtwappen und der Windmühlenturm im Stadtgarten. Die Stadtführung beinhaltet eine Innenbesichtigung des Quirinusmünsters, dem Wahrzeichen der Stadt Neuss.

Die rund zweistündige Stadtführung startet um 16 Uhr am Hauptportal des Quirinusmünsters, die Teilnahme kostet 12 Euro. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl wird um rechtzeitige Anmeldung bei der Tourist Information Neuss unter 02131-4037795 gebeten.

Die Führung wird in einer kleinen Gruppe stattfinden. Daher ist eine Anmeldung bei der Tourist Information Neuss zwingend erforderlich.

Es gilt 2G, im Quirinusmünster muss eine Maske getragen werden. Die Tickets können online über die Internetseite www.neuss-marketing.de gebucht oder direkt in der Tourist Information erworben werden.





Weitere Informationen und Anmeldung:

Tourist Information Neuss

Büchel 6, Rathausarkaden

Telefon: 02131-4037795

E-Mail: tourist-info@neuss-marketing.de

www.neuss-marketing.de

(Stand: 01.02.2022, Kro)