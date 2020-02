Im Rahmen der Kindertheaterreihe „Kultur für Kinder“ zeigt die Abajur Theatre Company am Sonntag, 8. März 2020, die Komödie „Aufstand der Bösewichte“ nach Saulo Queiroz. Das Stück für Kinder ab sechs Jahren wird jeweils um 11 und 15 Uhr im Rheinischen Landestheater, Oberstraße 95, aufgeführt und dauert circa 70 Minuten.

Aufstand der Bösewichte handelt von Schneewittchens Stiefmutter, Captain Hook und dem bösen Wolf: Die eitle Stiefmutter ist es leid - immer muss sie die Böse sein. Statt dem unschuldigen Schneewittchen nachzustellen und sie zu vergiften, würde sie viel lieber mit ihr gemeinsam auf dem Schloss leben. Auch Captain Hook ist der Jagd nach Peter Pan müde. Der böse Wolf ist gleich zweifach gebeutelt – er tritt als Bösewicht sowohl bei "Rotkäppchen" als auch bei "Die drei kleinen Schweinchen" auf und will keinesfalls mehr Überstunden machen.

Und so beschließen die Drei in einen Streik zu treten und so lange nicht mehr mitzuspielen, bis es für ihre Rollen ein Update mit "Happy-End" gibt. Nun liegt es an der Märchenerzählerin, den Wünschen der Figuren gerecht zu werden, denn schließlich will auch sie irgendwann einmal nach Hause.

Tickets gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information, dem Rheinischen Landestheater, Platten Schmidt, dem NGZ-Ticketservice (Mayersche Buchhandlung), über www.westticket.de oder an der Tageskasse jeweils eine Stunde vor Beginn der Vorstellung zum Preis von acht Euro zuzüglich Service- bzw. Vorverkaufsgebühr. Alle Informationen zu den Vorstellungen sind auch im Internet unter www.neuss.de/kultur verfügbar.