Außenstellen des Bürgeramtes an Schützenfest geschlossen

Am Neusser Schützenfestmontag, 28. August und Schützenfestdienstag, 29. August 2023, bleiben die Außenstellen des Bürgeramtes in Holzheim und Norf geschlossen. Die Außenstelle des Bürgeramtes in Neuss-Norf bleibt zudem auch während des Norfer Schützenfestes am Montag, 18. September und Dienstag, 19. September 2023 geschlossen.

Das Bürgeramt in der Neusser Innenstadt schließt lediglich am Montag, 28. August 2023 und ist ansonsten wie gewohnt geöffnet. Die Terminvergabe erreichen Sie über https://termine.serviceportal-neuss.de/. Die Abholung der in den Außenstellen beantragten Ausweis- und Passdokumente erfolgt weiterhin wie gewohnt an der Information im Bürgeramt Innenstadt.

Stand: 15. August 2023