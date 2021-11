Austausch mit der neuen Polizeidirektorin

Zu einem gemeinsamen Austausch zur Sicherheitslage hatte Bürgermeister Reiner Breuer jetzt die neue Leitende Polizeidirektorin im Rhein-Kreis Neuss, Heidi Fahrenholz, zu Gast im Rathaus. "Gemeinsam wollen wir auch in Zukunft partnerschaftlich die Sicherheit und Ordnung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger in Neuss gewährleisten", so der Bürgermeister zum Gespräch mit der Polizeidirektorin.

Zur Optimierung der Zusammenarbeit haben der Bürgermeister und die Polizeidirektorin auch das Projekt „Gemeinsame Anlaufstelle am Hauptbahnhof“ besprochen. Gemeinsames Ziel dieses Projektes ist es, mehr Präsenz von Polizei, Kommunalem Service- und Ordnungsdienst (KSOD) sowie sozialen Einrichtungen rund um den Hauptbahnhof zu organisieren. Dazu finden auf Arbeitsebene aktuell weitere Gespräche auch zu möglichen Räumlichkeiten statt. Der Bürgermeister wird hierzu im nächsten Haupt- und Sicherheitsausschuss detailliert berichten.

(Stand: 5. November 2021/Bo)