AWL gibt Termine für Laubabfuhr bekannt

Wie schon in den Vorjahren, wird die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) auch in diesem Jahr Laub, das von öffentlichen Bürgersteigen stammt, kostenlos abholen.

Von Dienstag, 2. November bis Freitag, 10. Dezember, können Anwohner das Laub von den Gehwegen vor ihrem Grundstück in stabile neutrale Säcke (keine „gelben“ Säcke) verpacken und zur Abfuhr bereitstellen. Die AWL holt die Laubsäcke in diesem Zeitraum an den Tagen der Biotonnen- Leerung im jeweiligen Straßenbezirk ab. Für die Anwohner besteht somit innerhalb des Zeitraumes von 6 Wochen dreimal die Möglichkeit, Laubsäcke zur Abholung bereit zu stellen.

Ein gesondertes Müllfahrzeug sammelt die Laubsäcke ein. Diese Regelung gilt auch für Anwohner, die über keine Biotonne verfügen. Diese stellen lediglich die Laubsäcke zur Abfuhr bereit. Das Laub von den Bürgersteigen wird weiter verwertet und nicht mehr mit dem Restmüll entsorgt. Die Umstellung betrifft nur das Laub auf öffentlichen Bürgersteigen. Für Laub aus dem eigenen Garten gelten weiterhin die gewohnten Regelungen. Dieses Laub wird über die Biotonne entsorgt bzw. kann im eigenen Garten kompostiert oder bei größeren Mengen zur entgeltpflichtigen Privatanlieferstation (Mülldeponie) nach Neuss-Grefrath gebracht werden.

Fragen zur Laubabfuhr beantwortet auch das AWL- Kundenzentrum unter der Nummer: 02131-124 480.

Alle Informationen hierzu, sowie die genauen Termine der Biotonnen-Leerung, inklusive Feiertagsregelung, können der Abfall-Info 2021 entnommen werden und stehen im Internet unter www.awl-neuss.de zum Abruf bereit.