Neusser AWL-Mitarbeiter helfen im Hochwassergebiet

Die Folgen der Hochwasserkatastrophe der vergangenen Woche veranlassen die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) zu einer spontanen Hilfsaktion. Freiwillige Mitarbeiter der AWL sowie vier Sperrmüllfahrzeuge werden am Samstag von Neuss aus nach Stolberg bei Aachen fahren, um dort bei den Aufräumarbeiten zu helfen.

Stolberg war massiv vom Hochwasser betroffen. Der durch die Kleinstadt fließende Vichtbach entwickelte sich zum reißenden Strom. Auf den Straßen in der Stadt türmt sich der Sperrmüll. Am Samstag (24.7.) ab 6 Uhr werden vier Neusser Sperrmüllfahrzeuge mit AWL-Mitarbeitern vom Betriebshof an der Moselstraße aus starten.

„Der Kontakt zwischen der dortigen REGIO Entsorgung AöR und uns besteht schon länger. Wir haben spontan den Kollegen dort unsere Unterstützung angeboten“, erklärt Michael Heitland aus der Betriebsleitung der AWL.

In Stolberg werden die Neusser Fahrzeuge dann jeweils von einem ortskundigen Mitarbeiter der REGIO Entsorgung in ihrem Einsatz begleitet. Die gesammelten Abfälle sollen anschließend vor Ort im Wertstoffhof der Stadt Stolberg abgeladen werden.

