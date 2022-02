Nach dem Beginn des Baus eines Regenklärbeckens auf der Erprather Straße am Ortsübergang zwischen Reuschenberg und Weckhoven startet am Montag, 21. Februar 2022, eine weitere Baumaßnahme in Weckhoven. Im Bereich „Am Palmstrauch/Hülchrather Straße“ erfolgt eine Sanierung der Fahrbahndecke, zusätzlich wird die Bushaltestelle „Hülchrather Straße“ barrierefrei umgebaut.

Dafür wird zunächst der südliche Bereich der Hülchrather Straße, von Höhe „Am Palmstrauch“ bis zur Grevenbroicher Straße und die Straße „Am Palmstrauch“ von Höhe Hülchrather Straße bis zur Grevenbroicher Straße saniert und die Bushaltestelle „Hülchrather Straße“ in Fahrtrichtung stadtauswärts barrierefrei umgebaut. Unter Vorbehalt der Witterungseinflüsse soll die Umbau- und Sanierungsmaßnahme bis Ende März 2022 abgeschlossen sein. Begonnen wird in der kommenden Kalenderwoche mit der Sanierung der Rinnenabläufe von der Grevenbroicher Straße bis zur Edith-Stein-Straße. Im Baustellenbereich werden dazu während der Arbeitszeit von 7 Uhr bis 18 Uhr Halteverbote eingerichtet.

Die Baumaßnahme wirkt sich auch auf den Busverkehr der Stadtwerke Neuss aus: Während der gesamten Dauer werden die beiden Bushaltestellen „Hülchrather Straße“ und „Willi-Graf-Straße“ von der Buslinie 844 nicht angefahren. Ersatzhaltestellen werden in beide Fahrtrichtungen auf der Hoistener Straße in Höhe Hausnummer 128 eingerichtet.

Weitere Baumaßnahmen in Weckhoven für 2022 geplant:

Die Stadtwerke Neuss, die Infrastruktur Neuss AöR und das Tiefbaumanagement Neuss weisen bereits jetzt darauf hin, dass in der Nachfolge weiteren Baumaßnahmen in Weckhoven erforderlich sein werden, um die Infrastruktur im Ortsteil zukunftssicher aufzustellen. So werden ebenfalls auf der Weckhovener Straße Gas- und Wasserleitungen und die Straßendecke erneuert, eine Kanalerneuerung in der Carlo-Mierendorff-Straße begonnen und ein weiteres gesetzlich vorgeschriebenes Regenwasserklärbecken an der Erft errichtet. Am Lindenplatz und auf der Grevenbroicher Straße werden außerdem kleinere Kanal- und Straßenreparaturarbeiten durchgeführt. Im Laufe des Jahres 2022 wird schließlich mit dem Bau des Kreisverkehrs Aurinstraße/Erprather Straße begonnen.

Alle Informationen zu den aktuellen Baumaßnahmen sind online unter www.baustellenradar-neuss.de abrufbar.

(Stand: 18.02.2022, Kro)