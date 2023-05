Beigeordnete Dr. Christiane Zangs verabschiedet

Die Beigeordnete für Schule, Bildung und Kultur der Stadt Neuss, Dr. Christiane Zangs, tritt Ende Juni nach mehr als 24 Jahren bei der Stadt Neuss offiziell in den Ruhestand ein.

Dr. Zangs wechselte im Januar 1999 von der Stadt Mönchengladbach zur Stadt Neuss und war zunächst als Direktorin des Clemens-Sels-Museums tätigt, bevor die promovierte Kunsthistorikerin ab Juni 2005 dann das Amt als Beigeordnete für Schule, Bildung und Kultur übernahm. Dieses hatte sie nach zwei erfolgreichen Wiederwahlen durch den Rat der Stadt Neuss, bis jetzt inne. Außerdem war Dr. Zangs Geschäftsführerin bei Neuss Marketing und Mitglied im Vorstand der Kammerakademie Neuss am Rhein. Sie engagierte sich zudem im Kultur- und als Vorsitzende im Bildungsausschuss des Deutschen Städtetags und des Städtetags NRW und vertrat in dieser Funktion kommunale Interessen auf Bundes- und Landesebene.

Stadtsiegel in Silber als besondere Auszeichnung

In seiner Rede im Rahmen der Verabschiedung bescheinigte Bürgermeister Reiner Breuer Dr. Zangs „die Kultur- und Bildungslandschaft hier in Neuss über viele Jahre entscheidend mit geprägt“ zu haben. Die Bedeutung der gebürtigen Lüneburgerin und ihres Wirkens für die Stadt Neuss zeigt sich auch darin, dass der Stadtrat im März einstimmig beschlossen hat, Dr. Zangs mit dem Stadtsiegel in Silber zu ehren. Dieses wurde ihr während der Abschiedsfeier überreicht, womit sie die erste Beigeordnete ist, die diese Auszeichnung erhält. Außerdem bekam Dr. Zangs zum Abschied eine Zeichnung des Neusser Künstlers Wilfried Küfen geschenkt, die neben ihr selbst auch verschiedene Element zeigt, die für ihre Arbeit stehen. Die Festrede während der Verabschiedung von Dr. Zangs hielt der Herausgeber und Leiter des Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Jürgen Kaube, unter dem Titel „Die Bedeutung von Kultur und Bildung für die Stadtgesellschaft“.

Übergang und Nachfolge

Zu Dr. Zangs Nachfolgerin hat der Rat der Stadt Neuss Ursula Platen gewählt, die zum 1. Juli 2023 ihren Dienst bei der Stadt Neuss antreten wird. Aktuell ist sie im Schuldezernat der Bezirksregierung Düsseldorf in leitender Funktion tätig. Für die Übergangsphase übernimmt Bürgermeister Reiner Breuer die bisherigen Aufgaben von Dr. Zangs im Kulturbereich. Der Beigeordnete für Jugend, Soziales und Senioren, Ralf Hörsken, verantwortet vorübergehend auch die Bereiche Schule und Bildung.

(Stand: 02.05.2023)