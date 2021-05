Sicherheit, Komfort und eine gute Nachbarschaft

Dafür entsteht dort ein Mehrfamilienhaus mit 13 öffentlich geförderten, seniorengerechten Zwei-Zimmer-Wohnungen. Über den Fortgang der Bauarbeiten informierten sich jetzt die Geschäftsführerin der Seniorenhilfe der St. Augustinus Gruppe, Evelyn Klasen, der Einrichtungsleiter des Memory Zentrums Peter Kaufmann, der Aufsichtsratsvorsitzende der Neusser Bauverein AG, Heinrich Thiel, dessen Stellvertreter Ralf Cremers, Vorstandsvorsitzender Frank Lubig und sein Vorstandskollege Dirk Reimann.

Das Mehrfamilienhaus wird im Herbst 2021 bezugsfertig sein. Gerade wurden die Fußbodenheizungen installiert, derzeit wird der Estrich verlegt. Der weitere Innenausbau mit Fliesen- und Malerarbeiten wird in den kommenden Monaten erfolgen.

Das Besondere und Einmalige an dem Projekt sind die enge Kooperation zwischen dem Neusser Bauverein und der St. Augustinus Gruppe. Denn der Bauverein vermietet die 13 Wohnungen, für die ein Wohnberechtigungsschein A oder B vorliegen muss. Das Memory Zentrum wiederum bietet zusätzlich zum Mietvertrag das betreute Wohnen an. „Das ist eine großartige Möglichkeit für Menschen, die auf Hilfe im Alltag angewiesen sind“, sagt die Geschäftsführerin der Seniorenhilfe der St. Augustinus Gruppe, Evelyn Klasen. Und der Leiter des Memory Zentrums, Peter Kaufmann, ergänzt: „Durch die Nähe zu unserem Kompetenzzentrum für neurokognitive Störungen können zudem Angebote wie Mittagessen, Veranstaltungen, Events oder Selbsthilfegruppen im Memory Zentrum direkt genutzt werden.“

Auch wenn die Wohnungen erst im Herbst bezugsfertig sind, führt die Beratungsstelle des Memory Zentrums schon jetzt Gespräche mit Interessenten, denn ein Umzug braucht erfahrungsgemäß Vorlauf. Auf dem Gelände hinter dem Memory Zentrum werden zudem zurzeit sechs öffentlich geförderte Miet-Einfamilienhäuser für Familien mit mindestens drei Kindern fertiggestellt. „Die Häuser sind bereits alle vermietet“, sagt Frank Lubig. Die jungen Familien werden die Häuser bereits im Sommer beziehen. „Auch mit Blick auf den demografischen Wandel sind das zwei wichtige Projekte, die der Bauverein hier auf einem bisher nicht genutzten Gelände verwirklicht, die junge Familien in räumlicher Nähe zu Senioren ansprechen“, lobt Aufsichtsratsvorsitzender Heinrich Thiel.

Weitere Informationen zu den Betreuungsmöglichkeiten und -angeboten erteilt die Memory Zentrum Beratungsstelle an der Steinhausstraße 40 in 41462 Neuss. Telefonisch unter 02131 529-65656 oder per E-Mail an beratung-amz@akneuss.de.

