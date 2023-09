Bewerbungen für den Heimat-Preis 2023 ab sofort möglich

Noch bis Freitag, 20. Oktober 2023, läuft die Bewerbungsfrist für den Heimat-Preis der Stadt Neuss, mit dem ehrenamtlich Engagierte ausgezeichnet werden. Bewerbungen und Vorschläge können per E-Mail an ehrenamt@stadt.neuss.de oder postalisch an Bürgermeisteramt - Geschäftsstelle Ehrenamt und Heimat - Vera Hausotter - Markt 2-6 in 41460 Neuss geschickt werden.

Den Heimat-Preis können sowohl Einzelpersonen als auch gemeinnützige Vereine, Organisationen sowie Initiativen gewinnen, die sich für ihre Heimat Neuss engagieren und diese durch ihr Handeln prägen. Der Preis kann sowohl für bereits abgeschlossene Projekte als auch für noch laufende Vorhaben vergeben werden.

Gefördert wird der Heimat-Preis durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen, das den Preis mit 5.000 Euro fördert. Um das Ehrenamt und das damit verbundene lokale Engagement weiter zu stärken, erhöht die Stadt Neuss das Preisgeld über die Landesförderung hinaus um 2.500 Euro. Der erste Preis erhält somit 3.750 Euro und zwei zweite Plätze werden mit jeweils 1.875 Euro ausgezeichnet.

Die Jury, die über die Vergabe des Neusser Heimat-Preises entscheidet, setzt sich zusammen aus Bürgermeister Reiner Breuer, je einem Mitglied der Stadtratsfraktionen sowie dem Gewinner des Heimat-Preises 2022, Winfried Kessel.

Die Preisverleihung ist für Dezember 2023 geplant. Der oder die Erstplatzierte nimmt außerdem automatisch am Heimat-Preis auf Landesebene teil.

Stand: 25. September 2023