Bezahlbarer Wohnraum für Neuss

Leuchtenberg-Areal: Erste Wohnungen sind bezogen

154 bezahlbare Wohnungen in sechs modernen Mehrfamilienhäusern entstehen derzeit auf dem früheren Leuchtenberg-Areal: 121 sind öffentlich geförderte Mietwohnungen, die restlichen 33 sind freifinanziert. „Die restlichen Arbeiten laufen planmäßig. Die Wohnungen werden bauabschnittsweise vermietet“, sagt Dirk Reimann, Vorsitzender der Geschäftsführung. Die ersten Wohnungen wurden bereits im Dezember bezogen. Je nach Einkommen zahlen die Mieter bei den 80 öffentlich geförderten Wohnungen sechs Euro je Quadratmeter Miete mit einem Wohnberechtigungsschein (WBS) A. Bei 41 Wohnungen mit WBS B bezahlen Mieter 6,80 Euro je Quadratmeter.

„Die pünktliche Fertigstellung des Großprojektes auf dem früheren Leuchtenberg-Areal ist ein weiterer Meilenstein bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum“, sagt Heinrich Thiel, Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Augustinus-Park: nächste Schritte eingeleitet

Hinter dem „Gesundheitszentrum AP 1“ am Augustinusplatz entsteht derzeit ein Neubau für eine Kita, aber auch für elf barrierearme Mietwohnungen. Die Fertigstellung ist für dieses Frühjahr vorgesehen.

In direkter Nachbarschaft werden die Vorbereitungen für die Kernsanierung des künftigen neuen sozialen Herzstücks, dem Nachbarschaftstreff mit seiner historischen Backsteinfassade „Alte Wäscherei“, getroffen. Dort soll der künftige Nachbarschaftstreff, das Hausmeisterbüro und eine Bäckerei/ Café untergebracht werden. In drei ergänzenden Neubauten werden künftig zwei Tagespflege-Einrichtungen und betreute Wohnformen ihren Platz finden. Insgesamt entstehen 39 Wohneinheiten, darunter 24 betreute Wohnungen sowie vier Pflegewohngemeinschaften.

Auch die Planungen für das nächste Baufeld, an der Ecke Berghäuschensweg und Augustinusstraße, sind abgeschlossen. Der Bauantrag ist gestellt. Dort soll ein Mehrfamilienhaus mit 86 bezahlbaren Wohneinheiten mit Tiefgarage entstehen. Das Besondere: Das Haus erhält eine intensiv begrünte Dachlandschaft mit Hochbeeten. Der Baubeginn soll Ende 2022 erfolgen.

Norf: Vermietungsstart fürs „ServiceWohnen“

Das neue Mehrgenerationen-Quartier an der Nievenheimer Straße in Norf liegt im Zeitplan. „Die ersten beiden Bauabschnitte A und B, das Seniorenheim und das danebenliegende Mehrfamilienhaus, stehen kurz vor der Fertigstellung“, sagt Dirk Reimann. Das Wohnungsunternehmen errichtet dort bis Ende 2023 insgesamt 234 Wohneinheiten.

Das Seniorenheim mit 80 Pflegeplätzen will der Neusser Bauverein zum 1. Mai an die Diakonie Rhein-Kreis Neuss übergeben. In dem Gebäudekomplex befinden sich zudem 16 Zwei-Zimmer-Wohnungen für betreutes Wohnen mit Service-Angeboten der Diakonie sowie eine Einrichtung für