Bombenfund

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. Auch über die Facebook-Seite der Stadt Neuss werden wir Sie über die Entschärfung informieren!





Update 21.40 Uhr: Die Bombe wurde erfolgreich entschärft.

Update 21.15 Uhr: Die Entschärfung der Bombe hat gerade begonnen.



Update 19.30 Uhr: Die erforderliche Sperrung der Autobahn A52 kann erst ab 21 Uhr eingerichtet werden. Die Bombenentschärfung kann daher erst ab diesem Zeitpunkt beginnen!

Update 19.00 Uhr: Der Flughafen Düsseldorf informiert, dass es aufgrund der Bombenentschärfung bei Ankünften zu Beeinträchtigungen und Verspätungen kommen kann. Alle Abholer*innen werden gebeten, vor der Fahrt zum Airport die aktuellen Landezeiten zu überprüfen. Abflüge können durchgängig und uneingeschränkt stattfinden.

Update 17.45 Uhr: Eine amerikanische 10-Zentner Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde bei Sondierungen in der Neusser Bolssiedlung gefunden. Die Bombe wird ab ca. 19.30 Uhr von Mitarbeitern des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Düsseldorf entschärft.

Direkt betroffen sind rund 600 Anwohner*innen und und zahlreiche Betriebe. Die Polizei wird gemeinsam mit dem Ordnungsamt und dem Amt für Verkehrsangelegenheiten einige Zufahrten sperren. Davon betroffen sind unter anderem die Eupener Straße, die Bataverstraße sowie die A52. Anwohner*innen, die im engeren Gefahrenbereich von rund 500 Meter um die Fundstelle wohnen, werden mit Flugblättern informiert, dass sie ihre Wohnungen und Gebäude verlassen müssen. Personen im erweiterten Gefahrenbereich werden aufgefordert, sich „luftschutzmäßig“ zu verhalten, das heißt insbesondere sich auf der abgewandten Gebäudeseite und nicht im Dachgeschoss oder im Freien aufzuhalten.

Eine Aufenthaltsmöglichkeit für Personen, die ihre Wohnungen verlassen müssen, ist ab 18 Uhr bis zur „Entwarnung“ in der Turnhalle am Kirmesplatz auf der Neusser Furth gegeben.

Die Bombenentschärfung hat auch Auswirkungen auf den ÖPNV. Die Buslinien werden für die Dauer der Entschärfung entsprechend umgeleitet.

Nach Entschärfung der Bombe werden die Anlieger*innen mit Lautsprecherwagen und durch Radiodurchsagen informiert. Alle Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, über alle Maßnahmen auch hör- und sehbehinderte Nachbarn und Personen mit schlechten Sprachkenntnissen zu informieren.

Für Bürgerinnen und Bürger, die noch weitere Fragen zur Bombenentschärfung haben, hat die Stadt unter der Rufnummer 02131/909091 ein Info-Telefon eingerichtet.



>>> Hier finden Sie die Standortkarte als PDF <<<

Heute um 15.30 Uhr ist ein amerikanischer 10-Zentner Kampfmittelfund in Neuss auf der Bataverstraße (Bolssiedlung) bestätigt worden. Dieser muss heute noch durch den Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf entschärft werden. Anlieger*innen in der unmittelbaren Umgebung des Bombenfundes müssen während der Entschärfung ihre Häuser verlassen und dürfen sich nicht im Freien aufhalten. Weitere Informationen, auch zu den betroffenen Straßen, gibt es in Kürze.