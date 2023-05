Glasfaserausbau in Neuss schreitet weiter voran

Ob für Schule, Studium, Beruf oder in der Freizeit - ein schneller Internetzugang ist für die allermeisten Menschen unerlässlich. Schon jetzt haben etwa 98 Prozent der Neusser Privathaushalte in Neuss die Möglichkeit, einen Breitbandanschluss mit Geschwindigkeiten von 100 Mbit/s (Upload) oder mehr zu nutzen.

„Um Firmen und Privathaushalten ein noch schnelleres und leistungsfähigeres Internet zu bieten, bedarf es einer gut ausgebauten Infrastruktur. Da freut es mich, dass wir die Telekom haben gewinnen können, die jetzt die Nachverdichtung mit Glasfaser in Neuss forcieren wird“, äußerte sich Bürgermeister Reiner Breuer.

Am 17. Mai 2023 fand der Spatenstich für den Ausbau des Glasfasernetzes auf der Neusser Furth statt. Allein auf der Furth können etwa 8.750 Haushalte und Unternehmensstandorte profitieren. Hinzu kommen ab Juni weitere 4.450 im Dreikönigenviertel sowie über 3.000 in Norf.



Der Glasfaserausbau ist in Deutschland grundsätzlich privatwirtschaftlich organisiert. Die Stadt Neuss arbeitet aber eng mit den ausführenden Unternehmen zusammen, damit die Baustellen auf den Straßen und Wegen, die sie zur Verfügung stellt, möglichst reibungslos ablaufen. Adressgenaue Informationen zum Stand des Breitbandausbaus liefert beispielsweise der sogenannte Breitbandatlas des Bundes.

Stand: 19. Mai 2023