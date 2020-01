Bürgerbeteiligung für Bebauungsplan Nr. 200/2

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können die entsprechenden Unterlagen im Amt für Stadtplanung der Stadt Neuss, Rathaus Michaelstraße 50, 3. Etage, Raum 3.802, während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses einsehen und Stellungnahmen abgeben.

Anlass und zugleich planerisches Ziel des Bebauungsplans Nr. 200/2 – Erfttal, Parisstraße (Kita) – ist es, der festgestellten Unterversorgung an Kindertagesstätten sowohl im Stadtbezirk Erfttal als auch in den umliegenden Stadtbezirken entgegenzuwirken. Durch den Bebauungsplan soll auf einer Teilfläche der Bezirkssportanlage Erfttal die Entwicklung von ein bis zwei Kindertagesstätten mit insgesamt bis zu acht Gruppen planungsrechtlich gesichert werden. Auf diese Weise soll dem erhöhten Bedarf an Betreuungsangeboten Rechnung getragen werden. Einen Beitrag zum Sportbetrieb leistet das Plangebiet momentan nicht.