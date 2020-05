Bürgerinfo für öffentliche Ratssitzung

Die Sitzung des Neusser Stadtrates ist öffentlich und wird per Live-Stream übertragen. Das Gremium berät diesmal in der Stadthalle, Selikumer Straße 25 in 41460 Neuss, ab 16 Uhr.

Im Zuschauerbereich gibt es Platz für insgesamt 20 Bürgerinnen und Bürger. Daher bitten wir um vorherige schriftliche Anmeldung unter: buero.stadtvertretung@stadt.neuss.de. Interessierte mögen bitte bei der Anmeldung auch Namen, Anschrift und Kontaktdaten angeben, damit man sie bei einem Infektionsfall später auch erreichen kann. Außerdem bitten wir alle Anwesenden im Eingangsbereich ein entsprechendes Formular auszufüllen.

Zuschauer bringen bitte eine eigene Mund-Nasen-Bedeckung zur Sitzung mit, die nach Erreichen des Sitzplatzes ausgezogen werden darf, aber selbstverständlich nicht muss. Die Plätze sind so angeordnet, dass ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.

Falls sich angemeldete Bürgerinnen und Bürger am Sitzungstag krank fühlen sollten, bitten wir sie, von einem Besuch abzusehen. Rückkehrer aus Risikogebieten sollten zum Eigenschutz und zum Schutz anderer nicht teilnehmen.

Bitte halten Sie überall einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern ein, sowohl in Gängen, Fluren, im Saal, in den Toiletten und im Vorraum. Wer sich im Gebäude bewegt, trägt bitte eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Wir bitten alle beim Betreten der Stadthalle zuerst die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Entsprechende Spender stehen an den Eingängen auf beiden Seiten des Saales.

Gruppenbildungen an Eingängen sind unbedingt zu vermeiden. Bitte halten Sie sich grundsätzlich an die inzwischen als bekannt vorausgesetzten Vorsichtsmaßnahmen wie etwa Nießen und Husten in die Armbeuge und regelmäßiges Händewaschen.