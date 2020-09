Breuer dankt Pflegekräften

Bei seinem Besuch in der Alloheim Senioren-Residenz Neuss hat Bürgermeister Reiner Breuer seine Hochachtung vor der Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgesprochen, die in Zeiten von Corona unter erschwerten Bedingungen arbeiten müssen. Breuers Dank geht damit auch stellvertretend an alle Pflegekräfte zahlreicher anderer Einrichtungen. „Ich danke Ihnen für Ihre starke Leistung, die Sie tagtäglich erbringen, vor allem jetzt während der Corona-Pandemie. Ich schätze es sehr, dass Sie trotz der widrigen Umstände durch Corona ihr Bestes geben und gute Pflege möglich machen. Deshalb möchte ich Ihnen meine Hochachtung aussprechen“, so Breuers wertschätzende Worte. Der Bürgermeister der Stadt Neuss betonte auch, dass die Corona-Pandemie in Neuss mit vergleichsweise geringen Infektionszahlen bisher gut verlaufen ist. „Mit Blick auf die Zukunft hoffen wir, dass es so bleibt“, so Breuer. Auch in der Alloheim Senioren-Residenz Neuss gab es bislang keinen Corona-Fall.

Bei einem kleinen Sommerfest mit Musik, Bier und Würstchen konnten die Bewohnerinnen und Bewohner und Pflegekräfte die herausfordernde Zeit einen Moment lang vergessen. Das Fest fiel zwar coronabedingt kleiner aus als üblich, dafür jedoch mit Fassanstich durch den Bürgermeister persönlich. In lockere Runde kam Bürgermeister Breuer mit den Seniorinnen und Senioren ins Gespräch und tauschte sich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus, die für einen reibungslosen Ablauf innerhalb der Pflegeeinrichtung sorgen, wie mit der Residenzleiterin Nicole Sangerhausen und der Regionalleiterin Susanne Sterz.