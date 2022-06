Busumleitungen

Am kommenden Wochenende finden in Hoisten und Erfttal die diesjährigen Schützenfeste statt. In Hoisten wird ab Samstag, 18. Juni, bis Dienstag, 21. Juni 2022, gefeiert. In Erfttal beginnt das Schützenfest am Freitag, 17. Juni, und endet am Montag, 20. Juni 2022. Während der Schützenumzüge kann es, je nach Zugweg, zu Behinderungen des Linienweges der Buslinie 844 und SB 53 (betrifft Hoisten) sowie 849 (betrifft Erfttal) kommen.

Es gelten folgende Regelungen:

In Hoisten können während der Schützenumzüge die Haltestellen „Am Spienhauer“ und „Hoisten-Schleife“ nicht angefahren werden. Die Linie 844 startet und endet an der Haltestelle „Willi-Graf-Straße“. Auch auf dem Linienweg der SB 53 kann es zu kurzzeitigen Behinderungen kommen, das gilt insbesondere für Montag, 20. Juni. In Erfttal endet und startet die Buslinie 849 an der Haltestelle „Brüsseler Straße“. Folgende Haltestellen können während der Schützenumzüge nicht angefahren werden: „Harffer Straße“, „Lechenicher Straße“, „Euskirchener Straße“ und die „Blankenheimer Straße“. Als Ersatzhaltestelle wird die „Brüsseler Straße“ angefahren.

Die Stadtwerke Neuss bitten die Fahrgäste, einen längeren Fußweg für ihre persönliche Fahrplanung zu berücksichtigen. Alle Informationen stehen auch unter www.stadtwerke-neuss.de zum Abruf bereit.