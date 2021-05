Corona-Tests vor Ort

Im Neusser Stadtgebiet besteht mittlerweile an vielen Orten die Möglichkeit, sich kostenlos durch einen Antigen-Schnelltest auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen.

Bürgermeister Reiner Breuer besuchte jetzt verschiedene Corona-Testzentren, die in den Neusser Stadtteilen ihren Betrieb aufgenommen haben und fasste zusammen: „Der Zugang zu kostenlosen Schnelltests konnte somit noch einmal deutlich attraktiver und einfacher gestaltet werden. Gerade im Hinblick auf die fallenden Inzidenzwerte und die damit verbundenen geplanten Lockerungen der Maßnahmen bleiben die Tests weiterhin ein wichtiger Baustein für alle Bürgerinnen und Bürger, um einen sicheren Alltag zu gewährleisten. Die Möglichkeit, einen Test im eigenen Stadtteil machen zu können oder eine Teststelle per Auto anzufahren, erleichtern den Ablauf da ungemein.“

Neben den Bürgertestzentren in Reuschenberg, Erfttal und auf der Neusser Furth, die gemeinschaftlich vom Deutschen Roten Kreuz, den Maltesern und den Johannitern betrieben werden, gibt es in fast allen Neusser Stadtteilen bereits weitere Testmöglichkeiten, die teilweise auch als „Drive-In“ konzipiert und umgesetzt wurden.

Unterstützung bei der Planung und Umsetzung der Testzentren erhielt die Stadt Neuss dabei vor allem durch die ortsansässigen Schützenvereine. Viele der Testeinrichtungen wurden kurzerhand auf den Schützen- bzw. Kirmesplätzen der Stadtteile geschaffen, die Vereine stellten teilweise eigene Infrastruktur zur Verfügung. „Hier zeigt sich der Zusammenhalt in den Ortsteilen und die Bereitschaft der Vereine, der Pandemie mit Solidarität und Zusammenhalt entgegenzutreten. Vor allem die Vertreter der Schützenvereine aus Allerheiligen, Rosellen und Grimlinghausen muss ich an dieser Stelle für ihr vorbildliches Engagement hervorheben. Mein besonderer Dank gilt darüber hinaus Allen, die in dieser für uns Alle enorm schwierigen Zeit mitgeholfen haben, schnellstmöglich ein flächendeckendes Netz an kostenlosen Teststellen für die Neusser Bürgerinnen und Bürger zu schaffen“, so Breuer.

Informationen zu den Öffnungszeiten und zur Anmeldung bei den einzelnen Testzentren sind auf der Homepage des Rhein Kreises Neuss unter www.rhein-kreis-neuss.de/de/verwaltung-politik/aemterliste/gesundheitsamt/corona/kostenlose-antigen-schnelltests/ abrufbar. Eine ständig aktualisierte Liste der Orte ist zudem unter www.neuss.de/testmoeglichkeiten verfügbar.