Coronaschutzverordnung gilt weiter

Die Coronaschutzverordnung des Landes NRW gilt weiterhin bis mindestens 15. Juli 2020. Demnach muss generell in allen Einrichtungen mit Publikums- und Kundenverkehr eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Auch das Kontaktverbot besteht weiter. Daher dürfen sich Gruppen von höchstens zehn Personen in der Öffentlichkeit treffen. Diese maximale Personenzahl gilt nicht bei Verwandten in gerader Linie oder Personen aus zwei verschiedenen Haushalten. Die allgemeine Abstandsregelung von 1,5 Metern bleibt ebenfalls bestehen.

Auch die Coronabetreuungsverordnung und die Coronaeinreiseverordnung gelten weiter.

Das Land NRW hat wichtige Fragen und Antworten zur Coronaschutzverordnung zusammengefasst.

