Das neue Programm der VHS ist da!

Am 10. Juli 2023 erscheint das neue Programmheft der VHS-Neuss. Es ist wie immer umfangreich, informativ und ansprechend. So wird das Thema Demenz in unterschiedlichen Vorträgen behandelt und nützliche Tipps im Umgang mit der Erkrankung gegeben. Ein weiterer spannender Akzent wird das Gespräch zwischen Sven Lilienström, Gründer der Initiative „Gesichter der Demokratie", und Professor Dr. Peter Brandt sein. Der Historiker und Sohn von Willy Brandt beleuchtet die aktuelle Situation unserer Demokratie. Ob Sie spannende Vorträge zu aktuellen Themen, abwechslungsreiche Exkursionen oder Sprachkurse bevorzugen, das Angebot der VHS bietet für jeden etwas.

Das neue Programm kann an den gewohnten Stellen abgeholt werden oder online auf der Website der VHS-Neuss als Blätterkatalog abgerufen werden. Das vollständige Programm finden Sie hier: VHS-Programm

Stand: 6. Juli 2023