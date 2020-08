Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmtief

Der Deutsche Wetterdienst warnt für morgen, Mittwoch 26. August 2020, vor einem Sturmtief. Die vollbelaubten Bäume, bieten dem Wind eine relativ große Angriffsfläche, so dass es zu Windbruch kommen kann. Die Stadt Neuss weist darauf hin, dass bei extremen Wetterlagen die Eltern selber entscheiden, ob der Weg zur Schule sicher und zumutbar ist und die Schule unverzüglich darüber informieren müssen, wenn ihr Kind am betreffenden Tag deshalb nicht am Unterricht teilnehmen wird. Bitte beachten Sie deshalb die aktuellen Wettermeldungen.