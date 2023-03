Die Mieter stellen dem Neusser Bauverein ein gutes Zeugnis aus

„Hilfsbereit, kompetent, gut, zuverlässig und freundlich“ - so beschreiben die Mieterinnen und Mieter den Neusser Bauverein in wenigen Worten. Damit sind sie mit dem größten Wohnungsunternehmen im Rhein-Kreis Neuss sehr zufrieden. 90 Prozent würden es weiterempfehlen. Das ist ein Ergebnis aus der Mieterbefragung, die im Dezember und im Januar vom Hamburger Marktforschungsinstitut AktivBo durchgeführt wurde.

7.000 Haushalte befragt

Dazu wurden rund 7.000 Haushalte per Post oder per E-Mail eingeladen, sich an der anonymen Befragung zu beteiligen. „Wir können mit der hohen Rücklaufquote von 41 Prozent sehr zufrieden sein. Denn aufgrund der soziodemographischen Daten der Mieter sind die Ergebnisse repräsentativ“, sagt Prokurist Niki Lüdtke, Bereichsleiter Bestandsmanagement.

Die Mieter wurden nach Themen wie Zufriedenheit mit der Wohnung und dem Wohnumfeld, Kundenservice, Image, Attraktivität oder dem Preis-Leistungsverhältnis befragt. Die überwiegende Anzahl der Antworten waren durchweg gut bis sehr gut für den Bauverein.

So bewerteten 80 Prozent mit gut oder sehr gut, dass die Miete im Verhältnis zu Wohnung und Service angemessen ist. 86 Prozent Zufriedenheit erzielte beispielsweise das Thema Schadensmeldung, von der Aufnahme bis zur Erledigung. Auch die Mieterzeitung "Mein Bauverein" kommt sehr gut an - mit einer Zustimmung von fast 90 Prozent. „Weniger zufrieden sind unsere Mieter bei der telefonischen Erreichbarkeit. Hier sind zwei Drittel zufrieden. Wir arbeiten daran, das zu verbessern", sagt Niki Lüdtke. Die "Zufriedenheit mit dem Treppenhaus" sei ebenfalls ein Punkt,

an dem der Neusser Bauverein arbeiten wird. „Hierzu existiert bereits ein mehrjähriger Instandsetzungsplan, den wir kontinuierlich abarbeiten. Zudem werden wir Statusgespräche mit unseren Reinigungsdienstleistern führen“, sagt Lüdtke.

Alle anonymisierten Ergebnisse liegen dem Bauverein digital vor. „Wir haben hier einen Datenschatz, den wir jetzt analysieren und auswerten. So können wir mit unseren Kundenberatern und Haustechnikern auf Quartiers- und Stadtteilebene Maßnahmen einleiten, die zu einer Verbesserung der jeweiligen Situation vor Ort beitragen", sagt Geschäftsführer Dirk Reimann. Das betrifft die Müllstandorte, die Fahrradabstellplätze, die Beleuchtung oder eben auch die Treppenhäuser.

Zielsetzung: Mehrbezahlbarer Wohnraum

Aufgrund der insgesamt guten Ergebnisse wurde der Neusser Bauverein als kommunales Wohnungsunternehmen jetzt bei einem nationalen Benchmark-Event in Hamburg als einer von drei Unternehmen in der Kategorie „Höchster Produktindex" nominiert. „Das zeigt: Der vom

Bauverein eingeschlagene Weg, wieder mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen ist richtig und lässt sich in attraktiven Wohnquartieren umsetzen“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Heinrich Thiel und ergänzt: „Der Preis zeigt die hohe Wertschätzung der Mieterinnen und Mieter für die tägliche Arbeit aller Mitarbeitenden des Neusser Bauvereins. Als zweiter Sieger ist es selbstverständlich dennoch unser Anspruch, die jetzt schon guten Ergebnisse noch weiter zu verbessern.“

Stand: 23.03.2023