Digitales Stadträtsel

Im Sommer/Herbst 2020 wurde im Rahmen des Projektes „Dein eigenes Stadträtsel“ in Kooperation mit der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung INKULT und dem Theater am Schlachthof unter Anleitung und Moderation durch einen Digitalkünstler (Dennis Palmen), eine Zeichnerin (Pia Schwierz) und einen Sounddesigner (Finn Leonhardt) eine digitale Rallye durch die Stadt Neuss mit dem Titel „Die Zeitmaschine“ entwickelt.

Dafür wurden verschiedene wichtige Orte in Neuss (z.B. das Obertor oder das Quirinus Münster) ausgewählt und auf ihren historischen Kontext hin untersucht. Wenige wussten z.B., dass das Vogthaus am Münsterplatz in Neuss Ende der 1920er Jahre ein „Geldhaus“ oder eine Bank war.

Eine leicht abgedrehte Rahmenhandlung für das Computerspiel wurde ebenfalls entwickelt: Ein verrückter Professor reist durch die Zeit und zu wichtigen Orten in Neuss, um Bauteile für eine neue Brille zu erhalten.

Dabei müssen die Spielenden z.B. während der Belagerung von Neuss im 15. Jahrhundert Proviant verteilen oder in der Vergangenheit im alten Gasthaus „Schwatte Päd“ als Kellner*innen unter Zeitdruck agieren. Die zu lösenden Aufgaben und Rätsel orientieren sich am Spielprinzip von Escape Rooms.

Das Spiel wurde mit Entwicklungs- und Feedbackgruppen aus verschiedenen Neusser Kinder-/Jugendfreizeiteinrichtungen, vor allem aber mit Teilnehmenden aus der Einrichtung INKULT in mehreren Schritten konzipiert und gestaltet.

Das fertige Computerspiel richtet sich an Kinder zwischen 10 und 14 Jahren (und jüngere Kinder mit elterlicher Hilfe) und ist unter http://zeitmaschine.thelooters.de abrufbar (spielbar am besten über den Browser Firefox oder Chrome).

Die Stadt Neuss hat das Projekt über den Kulturrucksack finanziell unterstützt.