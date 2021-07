Eigenstromproduktion

236 Photovoltaik-Module in Dreiecksform mit Ost-West-Ausrichtung zur optimalen Stromproduktion sind in den vergangenen Wochen auf dem Dach des Hauses am Pegel installiert worden. Jetzt ist die Anlage in Betrieb gegangen und versorgt künftig das Verwaltungsgebäude der Neusser

Bauverein AG mit Strom. „Über 90 Prozent des Solarertrags können wir zur Eigennutzung für unseren Bürostrom und für zukünftige E-Mobilität-Projekte nutzen“, sagt Frank Lubig, Vorstandsvorsitzender der Neusser Bauverein AG.

Das Projekt wurde in Kooperation mit den Stadtwerken Neuss durchgeführt. „Wir haben schon seit Jahren überzeugendes Know- How auf dem Gebiet Solar aufgebaut und konnten jetzt eine weitere größere Anlage in Betrieb nehmen. Über 130 private PVAnlagen haben wir bereits realisiert“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Lommetz.

Die Anlage mit einer Fläche von 650 Quadratmetern soll künftig rund 63.000 Kilowattstunden Strom im Jahr produzieren und hilft dabei 36,59 Tonnen CO2 einzusparen. „Dass bei dem Projekt beide Stadttöchter Hand in Hand gehen, freut mich sehr. Denn es bringt auch das Klimaschutzkonzept der Stadt voran“, sagt Bürgermeister Reiner Breuer.

Mit den Stadtwerken Neuss sind indes noch weitere Projekte geplant. „Bei unserem Neubauvorhaben im Augustinus-Park sollen künftig die Neubauten in einem Baufeld mit Photovoltaik-Anlagen ausgerüstet und im Rahmen von einem Strom-Contracting unseren Mietern angeboten werden“, sagt Frank Lubig.

Der Neusser Bauverein hat jüngst seine Dächer im Bestand auf Statik untersuchen lassen, um herauszufinden, wo weitere Photovoltaik-Anlagen möglich wären. „Wir haben festgestellt, dass dazu rund 170 Dächer geeignet wären“, sagt Bauverein-Vorstand Dirk Reimann. In einem weiteren Schritt will das Wohnungsunternehmen daher Photovoltaik-Anlagen auf ausgewiesenen Dächern in seinem Wohnungsbestand errichten.

Doch um auch bei der CO2-Einsparung voranzukommen, sollen noch in diesem Jahr alte Öl-Heizungsanlagen ausgewechselt werden. „Zudem wollen wir rund 300 ältere Gasthermen gegen energieeffizientere austauschen. Damit können wir allein insgesamt rund 420 Tonnen CO2 einsparen“, sagt Dirk Reimann.

Im Foyer des Bürogebäudes informiert ein 75-Zoll-Bildschirm über die Leistungsdaten der PV-Anlage und zeigt beispielsweise auch die bisherige CO2-Einsparung an.

Das größte Wohnungsunternehmen im Rhein-Kreis Neuss engagiert sich aber noch durch weitere Aktionen für den Klimaund Umweltschutz und informiert darüber online unter: neusserbauverein.de/nachhaltig

Kennzahlen der Photovoltaik-Anlage:

• Anzahl der Module: 236 Stück

• Leistung: 81,42 kWp

• Belegte Fläche: ca. 650 m²

• Geschätzter Ertrag: 63.000 kWh pro Jahr

• Über 90 Prozent des Solarertrags zur Eigennutzung für Bürostrom und zukünftige E-Mobilität-Projekte

• Voraussichtliche CO2-Einsparung: 36,59 Tonnen / Jahr