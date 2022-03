Ein Zeichen für den Frieden

Die Neusser Kulturinstitutionen setzen ein Zeichen gegen den vom russischen Präsidenten befohlenen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Sonnenblume heißt auf Ukrainisch „Sonjaschnyks“. Die Sonnenblume hat in den vergangenen Tagen als inoffizielles Staatssymbol der Ukraine besondere Bedeutung erlangt und ist zum internationalen Ausdruck der Friedensbekundung geworden. Sie steht für das Leben und ein friedvolles Miteinander und spendet Mut und Zuversicht. Im Aktionszeitraum von Sonntag, 20. März 2022, bis Donnerstag, 31. März 2022, verschenken die Kulturinstitutionen deshalb Sonnenblumensamen an ihre Besucher*innen, Kund*innen, Schüler*innen und Teilnehmer*innen. Die Samen sollen keimen, wachsen und erblühen – ganz dem Wunsch nach Frieden entsprechend.

Neben dieser symbolischen Solidaritätsbekundung gibt es viele weitere konkrete Maßnahmen, mit denen die Neusser Kultur die kriegsleidenden und geflüchteten Menschen unterstützt. Bei vielen Veranstaltungen wie Konzerten, Vorstellungen und Lesungen werden die Besucher*innen um Spenden an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe gebeten. Die Volkshochschule Neuss bietet unter anderem zwei entgeltfreie Deutschkurse für Ukrainer*innen an und die Alte Post initiiert den Friedensgarten MIR WIR, der am Sonntag, 20. März, im Rahmen der Ausstellung WISSENschafftKUNST eröffnet wird und als längerfristiges Projekt angelegt ist. Der Friedensgarten MIR WIR bietet den geflüchteten Menschen in Neuss einen Ort der Ruhe, an dem sie Kraft tanken und erste Kontakte knüpfen können.

Zu den zahlreichen weiteren Veranstaltungen der Neusser Kulturinstitutionen im Rahmen des Aktionszeitraums gehören unter anderem:

Freitag, 25. März 2022

20 Uhr, Herzstück

„Grenzland“ – Eine Lesung über Grenzen um Länder und in Köpfen

Rheinisches Landestheater

Samstag, 26. März 2022

16 Uhr, Vorplatz Romaneum

Konzert „Singt mit für den Frieden!“ mit dem Jedermannchor & friends

Musikschule Neuss in Kooperation mit der St. Augustinus-Behindertenhilfe

Sonntag, 27. März 2022

12 bis 16 Uhr, Tanzraum Neuss

„Tanz-Sonn-Tag“ für die Ukraine

14 bis 16 Uhr, Clemens Sels Museum

Walk-in-Workshop „Collagen für den Frieden“

Mittwoch, 30. März 2022

14.30 Uhr, Rheinisches Schützenmuseum

„Innehalten und Erinnern“: Eine nachdenkliche Führung zur privaten und öffentlichen Erinnerungskultur

Der Aktionszeitraum ist ein Auftakt: Viele der Solidaritätsveranstaltungen werden weitergeführt und Folgeaktionen sind bereits jetzt in der Planung. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Programmen sind auf den Websites der einzelnen Kulturinstitutionen zu finden.

(Stand: 18.03.2022, Kro)