Warum ist das Rathaus eingerüstet?

Das gesamte Haupthaus und die angrenzenden Gebäudeteile des Rathauses wurden in den letzten Tagen eingerüstet. Nicht selten werden Bürgermeister Reiner Breuer und die Beschäftigten der Stadtverwaltung daher angesprochen, was denn genau mit dem Rathaus passiert und warum dieses eingerüstet ist. Die für die Sanierungsmaßnahmen zuständige Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (GMNS) erklärt, was genau am und mit dem Rathaus passieren soll:

Das Gebäude unter dem vierseitigen Uhrenturm wurde Anfang der 1950er Jahre nach einem Architektenwettbewerb als Wiederaufbau des im Krieg 1944 zerstörten Rathauses errichtet.

Teilweise weisen das Dach und andere Bereiche irreparable Schäden auf und es fehlt vor allem die kostensparende und umweltfreundliche Energieeffizienz.

Daher wird das Gebäude derzeit einer energetischen Sanierung unterzogen. Die notwendigen Maßnahmen werden bis in den Sommer 2023 dauern, so dass das Rathaus spätestens zum Schützenfest wieder im alten Glanz und ohne Baugerüst erscheinen wird.

Dachsanierung

Zunächst wird das Schieferdach des Rathausgebäudes komplett saniert. Aufgrund der irreparablen Schäden an der Schiefereindeckung erfolgt deren komplette Erneuerung. In dem Zuge wird das in Teilbereichen marode Holztragwerk des Daches kontrolliert und ausgetauscht. Ebenfalls erneuert wird das Entwässerungssystem.

Uhrenturm wird generalüberholt

Die Natursteinbalustrade und der Uhrenturm werden saniert. Die Uhren, inklusiv Zifferblätter, Zeiger und Stahlgestelle werden generalüberholt. Die rückwertige Klinkerfassade wird neu verfugt und das hofseitige Flachdach (Polizei) bekommt eine neue Eindeckung. Für den Zugang zu den Fahnenhaltern und für Inspektions- und Wartungsarbeiten der Dachentwässerungen werden Dachausstiege erneuert, sowie Laufstege und Trittstufen auf den Dächern eingerichtet.

Sanierungen im rückwärtigen Bereich des Rathauses

Auch im rückwärtig und von außen nicht einsehbaren Bereich des Rathausinnenhofes finden Sanierungsmaßnahmen statt. So wird die oberste Geschossdecke mit einer Dämmung ertüchtigt, um das Rathaus energetisch effizienter zu machen und Energie einzusparen. Zudem werden eine Vielzahl von Tätigkeiten im Dach, auf der rückseitigen Innenhoffassade oder auch an demontierten Bauteilen in der Werkstatt durchgeführt.

Energetische Sanierung der Fenster

Eine weiterer wichtiger Schritt zur Energieeinsparung, ist die energetische Sanierung der Kastenfenster. Die in die Jahre gekommenen Kastenfenster mit Einscheibenverglasung zum Markt werden komplett ausgetauscht. Neben der nicht mehr den heutigen Ansprüchen entsprechenden Verglasung besitzen die Fenster keine Dichtebene, welches sich bauphysikalisch, als auch in der Lärmübertragung der Geräuschkulisse vom Markt erheblich bemerkbar macht. Hier werden alle Fenster der Obergeschosse marktseitig ausgetauscht. Erste Fenster (Balkon) wurden bereits im Frühjahr 2022 als Pilot ausgetauscht, so dass der reibungslose Ablauf des Austausches im laufenden Betrieb punktgenau geplant werden kann. Somit erfährt das Gebäude hier nicht nur eine energetische sondern auch gleichzeitig akustische Verbesserung.

Holzverkleidung zum Schutz

Dass während der gesamten Zeit stehende Gerüst dient als Dachfanggerüst, um die Arbeiten oben auf dem Dach zu sichern. Arbeiten in der Fassade finden marktseitig nicht statt. Aufgrund der Enge der vor dem Rathaus vorbeifahrenden Rheinbahn wird das Haupthaus ebenerdig verkleidet, so das ein Heraustreten aus den Arkaden direkt auf den Gleiskörper und somit eine Unfallsituation mit der Rheinbahn vermieden wird. Dieses ist eine Auflage des Arbeitsschutzes und der Rheinbahn, um die Passanten und den ÖPNV-Verkehr zu schützen.

(Stand: 2. November 2022)