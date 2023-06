Energiepreiskrise sorgt für beispiellos viele Anfragen

Schnell ist die neue Kamera per Mausklick bestellt. Erst wenn die Vorkasse bereits geleistet ist und die Ware nicht geliefert wird oder fehlerhaft ist, kommt das große Erwachen. Die so genannten Fake-Shops im Internet werden immer ausgefeilter und sind bei weitem nicht mehr so leicht zu erkennen, wie dies noch vor einigen Jahren der Fall gewesen ist. Damit man erst gar nicht auf solche Angebote reinfällt, hält die Verbraucherzentrale Neuss auf dem Meererhof Informationen bereit.

Energieberatung und Kooperation mit der Stadt

Die weitaus größere Zahl der Neusserinnen und Neusser suchen die Verbraucherzentrale aber derzeit aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten auf. Rund 37 Prozent der 3560 Verbraucheranliegen im Jahr 2022 drehten sich um das Thema Energie. Neben Verbrauchertips zum Stromsparen waren vor allem generelle Informationen zur Energiekrise und den Instrumenten der Bundesregierung gefragt. Aber auch bei konkreten Problemen mit den Energieanbietern wendeten sich viele Neusserinnen und Neusser an die Verbraucherzentrale.

Bei der Beratung der Verbraucherinnen und Verbraucher helfen auch die Kooperationen mit der Stadt Neuss. Zusammen mit dem Sozialamt der Stadt Neuss bietet die Verbraucherzentrale regelmäßig individuelle Energieberatungen im Rathaus an. Energieexpertinnen und -Experten stehen dabei für alle Fragen rund um den Strom- und Wärmeverbrauch, Einsparmöglichkeiten, Heizen und Lüften sowie effiziente Haushaltsgeräte mit Rat und Tat zur Verfügung.

Bürgermeister Reiner Breuer bedankte sich für die "wichtige Beratung, die Sie für die Verbraucherinnen und Verbraucher leisten". So unterstreiche die starke Resonanz die Bedeutung der Angebote für Neusserinnen und Neusser.

Die Arbeit der Verbraucherzentrale Neuss 2022 im Überblick (Quelle: Verbraucherzentrale Neuss) Den vollständigen Jahresbericht der Neusser Verbraucherzentrale für das Jahr 2022 finden Sie hier.

Kommunale Kooperation auch in anderen Bereichen

Neben der Energieberatung im Sozialamt bietet die Verbraucherzentrale NRW regelmäßig Vorträge und Workshops zu verschiedenen Themen in der Neusser VHS an. Von der nachhaltigen Geldanlage bis zum Thema Starkregen - das Programm hält für jeden etwas bereit.

Auch im Rahmen der Woche der Nachhaltigkeit 2023 arbeitet die Verbraucherzentrale eng mit der Stadt Neuss zusammen. Gemeinsam mit dem Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima präsentiert die Verbraucherzentrale NRW vom 6. bis zum 23. Juni 2023 mit der Ausstellung "Einfach machen!" praktische Anregungen für nachhaltigen Konsum und nimmt verschiedene Konsumbereiche unter die interaktive Nachhaltigkeits-Lupe. Besucht werden kann die Ausstellung im Rathausfoyer zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag 8 bis 18 Uhr sowie Freitag 8 bis 12 Uhr).

Stand: 16. Juni 2023