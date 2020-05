Erleichterungen für Familien

Kinderbauernhof und Spielplätze wieder geöffnet

Der Außenbereich des Kinderbauernhofs in Neuss-Selikum samt Spielplatz öffnet am Donnerstag, 7. Mai 2020, wieder für kleine und große Besucherinnen und Besucher. Auch die Spielplätze sind am gleichen Tag wieder nutzbar.

Aus hygienischen Gründen sind bis auf Weiteres folgende Rahmenbedingungen einzuhalten:

Eltern, Begleitpersonen sowie alle Kinder halten bitte einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern ein

Berührungen mit anderen bitte vermeiden

Gruppenbildung oder Überfüllung sind unbedingt zu vermeiden

Vor und nach dem Spielplatzbesuch Hände waschen bzw. desinfizieren

Nicht ins Gesicht fassen

Wunden mit einem Pflaster oder Verband schützen

In die Armbeuge niesen

Nicht mit kranken Kindern zum Spielplatz gehen

Bolzplätze an Spielplätzen und auch auf Schulhöfen sind weiterhin geschlossen und deren Nutzung untersagt

Hinweis: Wasseranlagen auf Spielplätzen sind vorsorglich bis auf Weiteres abgestellt

Dabei ist selbstverständlich klar, dass es bei kleinen Kindern nicht einfach ist, das Abstandsgebot einzuhalten und auch Berührungen nicht völlig vermeidbar sind. Begrüßt wird, wenn hier Eltern und Begleitpersonen mit gutem Beispiel vorangehen.

Auf dem Kinderbauernhof finden noch keine Veranstaltungen statt. Sowohl der Ausstellungsraum als auch der Schweinestall bleiben verschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort stellen sicher, dass sich die Besucherzahlen im zulässigen Rahmen bewegen und Ansammlungen beziehungsweise Gruppierungen auf dem Gelände nicht stattfinden. Der Zugang zum Kinderbauernhof ist nur durch den Haupteingang möglich. Von hier aus werden die Besucherinnen und Besucher im Einbahnstraßensystem durch das Hofgelände in das Freigelände geführt.

Die Stadt bittet diese Regeln einzuhalten, damit der Kinderbauernhof und die Spielplätze dauerhaft wieder für die Kinder in Neuss geöffnet bleiben können.

Unterricht für die vierten Klassen beginnt

Für die vierten Klassen beginnt zudem am Donnerstag, 7. Mai 2020, nach einem Beschluss der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen wieder der Präsenzunterricht in den Grundschulen. Die Stadt Neuss gibt Eltern und Schulen dazu Hygiene-Empfehlungen an die Hand. So sollen die Schülerinnen und Schüler die Abstandsregeln von 1,5 bis zwei Metern auf dem Schulweg einhalten. In öffentlichen Verkehrsmitteln ist eine Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben. Sofern keine Schutzmaske zur Verfügung steht, kann auch auf ein Tuch oder einen Schal benutzt werden. Über die Verhaltensregeln in der Schule werden die Schülerinnen und Schüler durch die jeweilige Schule informiert. Die Stadt empfiehlt jedoch, auch in den Schulen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Eltern oder andere Erziehungsberechtigte sollten hier auf die Kinder einwirken. Zur Unterstützung von Eltern und Schulen wurden 5.000 Schutzmasken als „Starter-Pakete“ an die Schulen verteilt, die bei Bedarf durch die Schulen an Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden können. Schülerinnen und Schüler, die erkrankt sind oder einen Infekt haben, sollen auf keinen Fall in die Schule geschickt werden. Die Schulen bieten auf ihrer jeweiligen Homepage häufig Informationen zu den Regeln vor Ort, die aktuellsten Regelungen des Landes NRW können auf der Homepage des NRW-Schulministeriums nachgelesen werden.