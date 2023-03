Erste Ehrenbürgerin der Stadt Neuss: Prof. Dr. Rita Süssmuth

Mit einem Festakt im Rathaus wurde am Samstag, 18. März 2023 die Neusserin Rita Süssmuth als erste Ehrenbürgerin der Stadt Neuss geehrt. Auf Initiative von Hermann Gröhe MdB und Bürgermeister Reiner Breuer hatte der Stadtrat im Dezember des letzten Jahres einstimmig beschlossen, die ehemalige Bundestagspräsidentin und teils unbequeme Streiterin für Gleichberechtigung, Vielfalt und Integration zu ehren. Die neue Ehrenbürgerin will sich auch zukünftig in die Neusser Stadtgesellschaft einbringen und insbesondere junge Menschen zur demokratischen Mitwirkung anregen. Im Alten Ratssaal trug sich Rita Süssmuth in das „Goldene Buch“ der Stadt ein.

"Wer sie für unbequem hält, der macht Ihr ein Kompliment"

Als erste Frau steht Prof. Dr. Rita Süssmuth in einer Reihe mit dem ehemaligen Bürgermeister Hermann Wilhelm Thywissen, Erzbischof Kardinal Josef Krings, Kaufmann Wilhelm Thywissen und Landrat Clemens Freiherr von Schorlemer-Lieser.

Sie war Deutschlands erste Ministerin für Jugend, Familie und Gesundheit im Kabinett von Helmut Kohl. Ein Ministerium, welches nach ihrer ersten Amtszeit erweitert wurde – und zwar in das „Ministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit“.

"Das Schaffen von Rita Süssmuth auf das Thema „Frauen“ zu reduzieren, würde ihrem umfänglichen Wirken in und für die Republik nicht gerecht werden", so Bürgermeister Breuer in seiner Laudatio.

Das ihr Weg in der Politik nicht immer ein einfacher gewesen ist, beschreibt der Bundestagsabgeordnete Hermann Gröhe in seiner Laudatio. Sie sei, so Gröhe, stets Kämpferin und Brückenbauerin zugleich gewesen und stets von der Kraft der Argumente überzeugt.

"Wer sie für unbequem hält, der macht ihr ein Kompliment" (...) " Rita Süssmuth hat nicht nur Erfolge erlebt, sondern auch Scheitern. Und sie hat offen darüber gesprochen, dass zum Kämpfen das Risiko und die Erfahrung des Scheiterns gehört. Die Kraft, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Gerade deshalb wurde sie zu einem Vorbild für viele Frauen, auch in Neuss", so Hermann Gröhe (MdB).

Zahlreiche Auszeichnungen

Prof. Dr. Rita Süssmuth bezeichnet sich selbst als Anwältin der Frauen. Als solche hat sie stets ihre Arbeit und Ziele ruhig, aber mit Nachdruck an den entscheidenden Stellen vorangetrieben. Unter anderem als späteres Mitglied und schließlich Präsidentin des Deutschen Bundestags, als Vorsitzende des Sachverständigenrats für Zuwanderung und Integration, als Mitglied der Beratenden Kommission zur Rückgabe von NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts, als Präsidentin der Türkisch-Deutschen Universität. Unsere Ehrenbürgerin Prof. Dr. Rita Süssmuth erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter neun internationale Ehrendoktorwürden, das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschlands, den Theodor-Heuss-Preis für ihr Engagement beim Thema Migration und Integration und den Verdienstorden des Landes NRW. Sie ist Ehrenmitglied der Deutschen AIDS-Hilfe. 2021 schrieb das Land NRW erstmals den Rita-Süssmuth-Forschungspreis für exzellente Forschung mit Geschlechterbezug aus.

„Ich werde Neuss nie verlassen, es sei denn, ich werde rausgetragen“

Die in Wuppertal geborene Wahl-Neusserin lebt seit über einem halben Jahrhundert in unserer Stadt. Sie hat Politik und Zeitgeschehen unserer Gesellschaft in Deutschland entscheidend mit geprägt.

Auch als Ehrenbürgerin ihrer Stadt möchte sie, so Süssmuth in ihrer Dankesrede, sich einbringen und richtete einen besonderen Wunsch an Bürgermeister Reiner Breuer und die Mitglieder des Stadtrates. Für ihre Ehrenbürgerschaft würde sie sich wünschen, dass die Stadt alle zwei Jahre einen Preis für junge Menschen in Neuss auslobe. Der Preis, so Süssmuth, solle Ideen für die Stadt auszeichnen und Junge und Alte zusammenbringen. Dieses Vorhaben werde sie gerne persönlich begleiten.

"Ich würde gerne einen Preis ausgeschrieben haben, für neue Ideen für unsere Stadterneuerung. (...) Die Älteren mit den Jüngeren", so Süssmuth.

Prof. Dr. Rita Süssmuth brachte Ihren Dank für die Ehrung zum Ausdruck und erinnerte zugleich an ihren verstorbenen Mann, der sie nach Neuss gebracht habe.

„Ich werde Neuss nie verlassen, es sei denn, ich werde rausgetragen“, so die Ehrenbürgerin abschließend.

---