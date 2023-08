Erste Neusser Notrufbank geht an den Start

Die Stadt Neuss hat im Selikumer Park die erste Notrufplakette auf Neusser Stadtgebiet angebracht. Die Aktion bildet den Auftakt für eine umfassende Beschilderung von ca. 570 Sitzbänken zur Erhöhung der Sicherheit in wenig frequentierten Grünanlagen.

An sogenannten Notrufbänken ist eine spezielle Plakette installiert, über deren Kennung eine Person in einer Notsituation per Notruf über die 112 und Nennung der angegebenen Standortkennzeichnung ihre exakte Position übermitteln kann. Die Leitstelle des Rhein-Kreises Neuss kann dann mittels einer Liste den genauen Standort der hilfsbedürftigen Person identifizieren und die Einsatzkräfte zielgerichtet an den Standort leiten. Zusätzlich zu den Geo-Koordinaten sind zu den einzelnen Notfallplaketten wichtige Hinweise für die Anfahrt der Rettungskräfte hinterlegt.

„Notrufbänke können Leben retten! Besonders in weitläufigen Bereichen mit wenig Publikumsverkehr geben die Plaketten Orientierung und sparen wertvolle Zeit in Notsituationen" äußerte sich Dr. Matthias Welpmann.

Insgesamt hat die Stadtverwaltung Neuss Standort- und Anfahrtsinformationen zu rund 570 der insgesamt 1700 Neusser Bänke zusammengestellt. Die Installation aller Plaketten erfolgt in den kommenden Monaten im Rahmen der regelmäßigen Kontroll- und Wartungsarbeiten.

Stand: 17. August 2023