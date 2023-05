Erweiterung des Botanischen Gartens

Der Botanische Garten wird schrittweise erweitert. Nachdem die ersten beiden Bauabschnitte bereits 2017 und 2019 fertiggestellt wurden, rückt nun der dritte und letzte Teilabschnitt C in den Fokus der Planung. Der Rat der Stadt Neuss hat im Juni 2020 die Entwurfsplanung und Bauausführung für den Teilabschnitt C beschlossen: Die neue Planung umfasst die ehemaligen Anzuchtflächen der Stadtgärtnerei. Geplant ist ein intensiv nutzbarer Bürgerpark mit einem Spielbereich und einer großzügigen Wiese mit rahmender Bepflanzung.

Ihre Ideen zählen!

Die Stadt Neuss lädt zur Bürgerinformationsveranstaltung in die Aula der Comenius-Gesamtschule Neuss ein: Erfahren Sie mehr über den aktuellen Stand der Planung, stellen Sie Ihre Fragen und bringen Sie Ihre Ideen ein!