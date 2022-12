DWD warnt vor Glatteis in NRW am Montagmorgen

Laut dem Deutschen Wetterdienst besteht für Montag (19.12.2022) Glättegefahr mit Gefährdungspotenzial durch gefrierenden Regen.

In der Nacht zum Montag kommt von Südwesten und Westen gefrierender Regen mit verbreiteter Glatteisbildung auf. Dabei kann es vorübergehend zu Eisansatz kommen. Allgemein kann es zu Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr kommen. Erst zum Montagvormittag hin entspannt sich die Situation allmählich.

Die Stadt Neuss weist darauf hin, dass für den Unterricht an den Schulen die Bezirksregierung Düsseldorf zuständig ist. Die Bezirksregierung hat uns mittgeteilt, dass sie in Kenntnis der Lage derzeit keine Notwendigkeit sieht, die Schulen zu schließen. Was die Kindergärten betrifft, so entscheiden die jeweiligen Träger über deren Öffnung.

Zum Thema Schulpflicht bei extremer Witterung gibt es Informationen auf den Seiten der Landesregierung/des Schulministeriums: https://www.schulministerium.nrw/extreme-witterung

(Stand: 18.12.2022/Bo)