Faszination des Druckes

Michael Falkenstein zeigt seine Arbeiten in der Zeit vom 10. März bis 15. Mai 2022 auf dem Dezernent innenflur des Neusser Rathauses.

Die Holzdrucke des Künstlers, studierte bei Professor Konrad Klapheck an der Düsseldorfer Kunstakademie, wissen in besonderer Weise zu begeistern. Mit großer Akribie und Präzision arbeitet er an den Druckstöcken. Das Papier für seine Arbeiten ist handgeschöpft und dessen Materialität unterstreicht die künstlerische Güte der Werke. Insgesamt sind 30 Arbeiten von Michael Falkenstein aus unterschiedlichen Werkreihen zu sehen.

Aufgrund der Coronapandemie begrüßt Sie Bürgermeister Reiner Breuer via Video zur Ausstellung. In einem anschließenden Gespräch zwischen Michael Falkenstein und Christian Deckert, Kurator und Künstler, sind spannende Informationen zu den ausgestellten Werken und zum Werkprozess zu erfahren.