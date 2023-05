Die städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen Greyhound Pier 1 und Jugendclub Vogelsangstraße veranstalten von Freitag, 7., bis Montag, 17. Juli 2023, gemeinsam eine Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 17 Jahren. Ziel ist das Schullandheim Raben Steinfeld in der Nähe von Schwerin.

Der Beitrag für die Teilnehmenden beträgt 530 Euro. Einen reduzierten Betrag von 265 Euro zahlen alle, die Sozialleistungen beziehen, beispielsweise das Bürgergeld, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten sowie Familien mit drei oder mehr Kindern und Teilnehmende mit körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen. Auch eine Ratenzahlung des Gesamtbetrags ist möglich. Mit dem Beitrag sind bereits die An- und Abreise mit dem Bus, verschiedene Ausflüge, das Essen sowie die Unterkunft abgedeckt.

Anmeldungen für Freizeit direkt bei Jugendeinrichtungen

Fragen beantworten gerne die Teams vom Greyhound Pier 1 (greyhound@stadt.neuss.de, 02131 170920, Instagram-Account greyhound_pier1) oder vom Jugendclub Vogelsangstraße (jugendclubvogelsang@stadt.neuss.de, 02131 544041, Instagram-Account: jugendclub_vogelsangstrasse). Auch die Anmeldung zur Ferienfreizeit ist über die genannten Kontaktdaten möglich.

Die Unterkunft liegt unmittelbar am Schweriner See. Neben vielen kreativen und sportlichen Aktivitäten vor Ort sind Ausflüge an die Ostsee, zum Flippermuseum, zum Klettern und in die Stadt Schwerin mit ihrem Schloss geplant. Die Teilnehmenden dürfen aber gerne auch selbst Ideen einbringen.