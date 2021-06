Zeltlager Spaß im Gras, SommerleseClub oder Workshop im Gamedesign: Das Jugendamt der Stadt Neuss hat auch in diesem Jahr den Neusser „Ferienspaß“ zusammengestellt. Die Online-Broschüre bündelt die zahlreichen Ferienangebote der Neusser Jugendeinrichtungen, Verbände, Sportvereine und Firmen in den Sommerferien 2021 und kann jederzeit digital von den Familien hier auf www.neuss.de oder www.neusswasgeht.de abgerufen werden. Die Durchführung der Angebote ist dank des sehr engagierten und kreativen Einsatzes der mehr als 25 Anbieter möglich, die für den Neusser Ferienspaß ihre räumlichen und personellen Ressourcen zur Verfügung stellen. Aktuell erreichen das Jugendamt weitere Angebote und es wird möglicherweise zusätzliche Angebote von den bestehen Anbietern geben.

Auszüge aus dem Ferienspaß 2021:

Verbindliche Ferienbetreuungen

„Entdecke deine Umwelt – Nachhaltig durchs Leben gehen“ für Jugendliche von 11 bis 16 Jahren, 2. bis 6. und 9. bis 13. August, jeweils 9 bis 17 Uhr, im Greyhound Pier 1

Offenes Tageszeltlager „Spaß im Gras“ für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren, 5. bis 16. Juli, Sportplatz Grimlinghausen (ohne Übernachtung), das Zeltlager ist eine Kooperation zwischen dem Jugendamt, dem Malteser Kinder- und Jugendzentrum Grimlinghausen sowie dem Kinder- und Jugendzentrum Kontakt Erfttal (SKM Neuss e.V.)

Kurse, Workshops, Aktionswochen (Auszug)

Die Stadtbibliothek bietet für Teilnehmer*innen aller Altersgruppen ab dem 29. Juni den (kostenlosen) SommerLeseClub digital an. Die Teilnehmer*innen können in den Sommerferien digitale Stempel für gelesene Bücher, gehörte Hörbücher, gespielte Konsolenspiele oder für die Teilnahme an Veranstaltungen sammeln. Die Stempel können alleine oder in Teams mit bis zu fünf Personen gesammelt werden. Darüber hinaus sind alle erfolgreichen Teilnehmer*innen zu einer Preisverleihung mit tollen Preisen eingeladen.

Die evangelische Kirchengemeinde am Norfbach bietet eine Sommer-Kreativ-Werkstatt mit verschiedenen Programmpunkten an. Beispielsweise können Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren am 5. Juli, 14 bis 16 Uhr, bunte Lichtspiele für Balkon und Garten aus Draht und Perlen gestalten.

Vom 20. bis 22. August bietet das InKult einen Jump`n Run-Workshop/Game-Design an. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit gemeinsam mit einem Kulturpädagogen und einem Programmierer ihr eigenes Videospiel im Jump`n run-Stil zu entwickeln. Das Spiel ist danach kostenlos auf allen Endgeräten spielbar. Das Angebot ist kostenlos und für Kinder- und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren geeignet.

Tagesangebote und Ausflüge (Auszug)

Kindertheaterreihe „Samstags im Park“ vom 10. Juli bis 14. August 2021, jeweils samstags, 15 Uhr, auf dem Außengelände des Geschwister-Scholl-Hauses, Leostraße 71

Die Kanu- Rennsportabteilung der SG-Holzheim bietet während der Sommerferien 2021 zwei Paddelschnupperkurse für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren an. Kurs I: samstags 10., 17. und 24. Juli, jeweils 11 bis 13 Uhr; Kurs II: samstags 31. Juli und 7. August, jeweils 11 bis 13 Uhr, und Freitag, 13. August, 15 bis 17 Uhr