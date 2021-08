Ferienzeit ist Bauzeit

Insbesondere an den städtischen Schulen laufen während der Sommerferien die Bauarbeiten auf Hochtouren. Die Stadt setzt allein in diesen Wochen Baumaßnahmen von rund zwölf Millionen Euro um.

Größter Posten dabei sind auch in diesem Jahr die Schulen. Hier werden allein in der Zeitspanne der Sommerferien Arbeiten für eine Gesamtsumme von 7,6 Millionen Euro durchgeführt, beziehungsweise begonnen.

Bürgermeister Reiner Breuer stellte am Donnerstag zusammen mit Baudezernent Christoph Hölters beispielhaft den Umbau und die Sanierungsarbeiten an der Gesamtschule Norf vor. „Allein hier an der Gesamtschule in Norf werden wir bis zur Fertigstellung stolze 21 Millionen Euro investiert haben“, so der Bürgermeister. Profitieren werden davon unter anderem die Naturwissenschaften, deren Lehrräume komplett modernisiert werden. Ein Neubau erweitert die Schule und schafft deutlich mehr Platz für neue pädagogische Räume.

Neben Baumaßnahmen in Schulgebäuden und sonstigen Gebäuden der Stadt Neuss, werden auch fleißig weiter Kindergärten errichtet, saniert, umgebaut oder erweitert. Aufgrund ihres Umfangs werden dabei nicht alle Baumaßnahmen innerhalb der Sommerferien abgeschlossen sein. Einige haben auch bereits im vergangenen Jahr begonnen.

So auch der Bau der beiden Kita-Neubauten am Weißenberger Weg und an der Lahnstraße. In die Planung und den Bau der beiden Gebäude samt Freianlagen hat die Stadt Neuss jeweils rund 3,5 Million Euro investiert. Noch im August sollen die beiden Neubauten an den jeweiligen Träger übergeben werden.

Bauherr der jeweiligen Maßnahmen ist das Gebäudemanagement der Stadt Neuss (GMN).

Nachfolgend sind die Baumaßnahmen im Einzlnen aufgeführt. Zu beachten ist, dass sich die Summen nur auf den Zeitraum der Sommerferien beziehen.

Maßnahmen an Schulen mit Beginn und Fertigstellung in den Sommerferien 2021

Schule Baumaßnahmen Kosten Albert-Schweitzer-Grundschule Umbau im Bestand zur Erhöhung der Mensa- und OGS-Kapazität , Fertigstellung Ender der Schulsommerferien 2021 75.000 € Janusz-Korzcak-Gesamtschule Diverse Bauunterhaltungsmaßnahmen 30.000 €

Laufende Maßnahmen an Schulen mit Abschluss in den Sommerferien 2021

Schule Baumaßnahmen Kosten Gesamtschule Norf Umbau Bestandsgebäude sowie Sanierung der Naturwissenschaftliche Räume, Ergänzung einer Aufzugsanlage.

Fertigstellung der 8 sanierten Klassenräume, des Sekretariats, des zusätzlichen Lehrerzimmers und des neuen OGs-Bereiches zum Ende der Sommerferien. Fertigstellung der neuen NaWi Räume, der neuen pädagogischen Räume und des Aufzgturmes sukzessive bis zu den Herbstferien 2021. Ausbau der Freianlagen (2.BA), bis Ende 2021 1.800.000 € Comeniusschule Errichtung eines dreigeschossigen Klassenraumprovisoriums

(Kosten incl. Mietkosten) Fertigstellung Ende August 2021 2.100.000 € Marie-Curie-Gymnasium (Jostenallee) Sanierung der Naturwissenschaften incl. Fenstersanierung 800.000 € Sanierung der Toilettenanlage incl. Fenster und Dachdämmung 187.000 € Quirinus Gymnasium Sanierung aller außen- und innenliegenden Toilettenanlagen 702.000 € Gymnasium Norf Sanierung aller außen- und innenliegenden Toilettenanlagen 345.000 € Gesamtschule Nordstadt Errichtung der Flucht-Treppentürme an zwei Klassentrakten 260.000 €

Laufende Maßnahmen an Schulen in den Sommerferien 2021 und darüber hinaus

Schule Baumaßnahmen Kosten Marie-Curie-Gymnasium (Annostr.) Toilettensanierung incl. Dachdämmung + Kanalsanierung 427.000 € Einbau Fettabscheider, Fertigstellung 10/2021 45.000 € Elmar-Frings-Sporthalle, Bergheimerstr. 223 Erneuerung des Sportbodens 250.000 € Schulen Stadt Neuss Erneuerung der defekten Spielgeräte an 38 Schulstandorten 570.000 €

Die Bausumme der Maßnahmen an den Schulen beträgt insgesamt rd. 7,6 Mio. €.

Laufende Maßnahmen an sonstigen Gebäuden mit Fertigstellung in den Sommerferien 2021 und darüber hinaus

Gebäude Baumaßnahmen Kosten Kita Lahnstrasse Errichtung Neubau für 4 Gruppen U3 inkl. Außenanlagen, Fertigstellung 08/2021 1.800.000 € Kita Weißenberger Weg Errichtung Neubau für 4 Gruppen U3 inkl. Außenanlagen, Fertigstellung 08/2021 1.800.000 € Feuerwehrgerätehaus Norf Sanierung und Erweiterung Standort, Beginn 1. Bauabschnitt in 2021 Brandschutz 780.000 € Hauptfeuerwache Erneuerung Außentüranlagen 42.000 € Verwaltungsgebäude Neumarkt Dachsanierung 67.000 €